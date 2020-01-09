Авиакатастрофа в Иране: камера наблюдения зафиксировала момент падения самолета

Новости Украины:Момент падения самолета "Международных авиалиний Украины" 8 января в Иране попал в объектив камеры наблюдения.

В сети появилось видео авиакатастрофы украинского пассажирского лайнера Boeing 737 в Иране с камеры наблюдения. Соответствующие кадры опубликовано в микроблоге RaaviOnline в Twitter.

Так, запись с камеры видеонаблюдения датируется 8 января 6:19 по местному времени.

На видео сначала полностью темно, однако затем можно увидеть мгновенную вспышку света, и, вероятно, именно падение самолета, от которого в огне разлетаются его детали и продолжают гореть уже на земле.

ویدئوی دوربین مدار بسته از سقوط #هواپیمای_اوکراینی که منجر به جان باختن ۱۷۶ مسافر و خدمه پرواز شد. pic.twitter.com/AEiM3ZrY3C — شبکه راوی (@raavionline) 8 января 2020 г.

Напомним, авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.

В Иран вылетел украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы. Правительство приняло решение об отправке поисково-спасательной группы в Тегеран для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин трагедии и репатриации тел погибших граждан Украины.

Кроме того, до выяснения причины катастрофы самолета МАУ украинское правительство запретило полеты в Иран и Ирак. Ранее премьер Алексей Гончарук сообщил, что в Иране комиссия начала расследование авиакатастрофы.