Авиакатастрофа в Иране: камера наблюдения зафиксировала момент падения самолета

В сети появилось видео авиакатастрофы украинского пассажирского лайнера Boeing 737 в Иране с камеры наблюдения. Соответствующие кадры опубликовано в микроблоге RaaviOnline в Twitter.
Так, запись с камеры видеонаблюдения датируется 8 января 6:19 по местному времени.
На видео сначала полностью темно, однако затем можно увидеть мгновенную вспышку света, и, вероятно, именно падение самолета, от которого в огне разлетаются его детали и продолжают гореть уже на земле.
ویدئوی دوربین مدار بسته از سقوط #هواپیمای_اوکراینی که منجر به جان باختن ۱۷۶ مسافر و خدمه پرواز شد. pic.twitter.com/AEiM3ZrY3C
— شبکه راوی (@raavionline) 8 января 2020 г.
Напомним, авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.
В Иран вылетел украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы. Правительство приняло решение об отправке поисково-спасательной группы в Тегеран для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин трагедии и репатриации тел погибших граждан Украины.
Кроме того, до выяснения причины катастрофы самолета МАУ украинское правительство запретило полеты в Иран и Ирак. Ранее премьер Алексей Гончарук сообщил, что в Иране комиссия начала расследование авиакатастрофы.