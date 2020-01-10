В сети появилось еще одно видео крушения самолета МАУ

Журналист ВВС в Иране Али Хашем опубликовал видео момента крушения украинского Boeing 737 МАУ в Иране.
На видео, снятом из проезжающего автомобиля, запечатлено, как примерно 56 секунд перед крушением самолет летит в огне.
Отметим, накануне появилось видео, на котором снят якобы момент попадания ракеты в украинский самолет.
New #video for the #ukraineplanecrash that shows the plane on fire for around 56 seconds before it crashed #Iran #UkrainianAirlines pic.twitter.com/4ZfSFSRqqq
— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) 10 января 2020 г.
Накануне ряд мировых лидеров заявили о вероятности того, что самолет МАУ неумышленно сбили иранские военные. В Тегеране такую возможность отрицают.
Пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду.
По уточненным данным, на борту находились 167 пассажиров - представителей различных стран мира - и девять членов экипажа, сообщают СМИ со ссылкой на иранские власти. Все они погибли.
Авиалайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев.