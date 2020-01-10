В сети появилось еще одно видео крушения самолета МАУ

Новости Украины:Новое видео снято с проезжающей неподалеку от крушения самолета машины.

Журналист ВВС в Иране Али Хашем опубликовал видео момента крушения украинского Boeing 737 МАУ в Иране.

На видео, снятом из проезжающего автомобиля, запечатлено, как примерно 56 секунд перед крушением самолет летит в огне.

Отметим, накануне появилось видео, на котором снят якобы момент попадания ракеты в украинский самолет.

Накануне ряд мировых лидеров заявили о вероятности того, что самолет МАУ неумышленно сбили иранские военные. В Тегеране такую возможность отрицают.

Пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду.

По уточненным данным, на борту находились 167 пассажиров - представителей различных стран мира - и девять членов экипажа, сообщают СМИ со ссылкой на иранские власти. Все они погибли.

Авиалайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев.