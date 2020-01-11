"Полностью все компенсируют": Данилов прокомментировал признание Тегерана

Новости Украины:Украина не прекратит расследования этой катастрофы несмотря на официальное признание Ираном ракетного удара, ведь будет требовать наказания виновных.

Признание Ирана, что украинский самолет по ошибке сбили военные этой страны - это политическая часть, которой Тегеран согласился компенсировать все возможные потери Украины от катастрофы самолета МАУ в ночь на 8 января. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилов в комментарии ВВС, передает УНН.

"Мы будем дальше работать. То, что Иран сделал заявление - это политическая часть, а нам надо решать юридические вопросы. Нам надо понимать, как будут развиваться дальнейшие события, ведь это все должно завершиться в юридической плоскости", - отметил секретарь СНБО.

Данилов также выразил уверенность, что иранская сторона полностью выплатит компенсацию семьям погибших и стоимости самолета.

"Предварительно сегодня есть понимание, что Иран согласился все это компенсировать, поскольку они официально признали", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии BBC News Украина.

По его словам, вечером президент Украины обсудит эти вопросы с лидером Ирана.

"Иран полностью все компенсирует", - еще раз заверил Данилов.

Иранская военно-политическая формация "Корпус стражей исламской революции" (КСИР) взяла на себя полную ответственность за крушение самолета МАУ.

Президент Ирана Хассан Рухани извинился за уничтожение иранскими военными украинского пассажирского самолета, назвав это катастрофической ошибкой.