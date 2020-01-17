Високосный год 2020: сколько будут отдыхать и работать украинцы в феврале

Новости Украины:2020-й год - високосный, а значит, в феврале будет не 28, а 29 дней.

Количество рабочих дней в феврале равняется 20-ти. При этом 2020-й год - високосный, а значит, в феврале будет не 28, а 29 дней. Причем 29 февраля выпадает на выходную субботу.

Однако официальных государственных праздников в феврале нет.

Так что украинцы в этом месяце получают в качестве законных выходных лишь субботы и воскресенья – всего 9 дней.

Рабочие и выходные дни в феврале:

Общеe количество календарных дней: 29

Рабочие дни в феврале: 20

Праздничные и выходные: 9

Предпраздничные (укороченные на 1 час): нет

Государственные праздники: нет

Напомним, в Украине в 2020 году официально утверждены 11 дней государственных праздников, которые являются выходными.

В 2020 году у жителей Украины будет 2 религиозных праздника и 9 государственных. Всего в наступающем новом году будет 11 дней, в которые не нужно будет работать.

1 января украинцы традиционно отмечают Новый год поэтому будет официальный выходной;

украинцы традиционно отмечают Новый год поэтому будет официальный выходной; 7 января - празднуется христианское Рождество по григорианскому календарю. Стоит отметить, что 25 декабря католическое Рождество отмечается по юлианскому календарю.

- празднуется христианское Рождество по григорианскому календарю. Стоит отметить, что 25 декабря католическое Рождество отмечается по юлианскому календарю. 8 марта - отмечается Международный женский день;

- отмечается Международный женский день; 19 апреля - украинцы будут праздновать Пасху;

- украинцы будут праздновать Пасху; 1 мая - День труда;

- День труда; 9 мая - отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне;

- отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне; 7 июня - Троица;

- Троица; 28 июня - День Конституции Украины;

- День Конституции Украины; 24 августа - День независимости Украины;

- День независимости Украины; 14 октября - День защитника Украины;

- День защитника Украины; 25 декабря - Католическое Рождество.

Как сообщалось, почти 40% украинцев считают Новый год и Рождество своими любимыми новогодними праздниками. Об этом говорится в результатах опроса Социологической группы Рейтинг с 5 по 8 декабря 2019 года.

В то же время 7% опрошенных утверждают, что любимым праздником зимой является День Святого Николая, 3% – не любят ни один из перечисленных праздников.

Социологи отмечают, что с 2011 года уменьшилось количество тех, кто любит Новый год – с 49% в 2011 до 43% в 2019 году. На Юге, Востоке и в Центре больше любят Новый год, на Западе – наоборот самым любимым праздником является Рождество.

Напомним, Православная церковь Украины не против изменения церковного календаря, но там считают, что это "не вовремя". Поэтому в ближайшее время переносить празднование Рождества там не собираются. Глава ПЦУ Епифаний объяснил, какие есть проблемы с переносом Рождества.