Високосный год 2020: сколько будут отдыхать и работать украинцы в феврале

Количество рабочих дней в феврале равняется 20-ти. При этом 2020-й год - високосный, а значит, в феврале будет не 28, а 29 дней. Причем 29 февраля выпадает на выходную субботу.
Однако официальных государственных праздников в феврале нет.
Так что украинцы в этом месяце получают в качестве законных выходных лишь субботы и воскресенья – всего 9 дней.
Рабочие и выходные дни в феврале:
Напомним, в Украине в 2020 году официально утверждены 11 дней государственных праздников, которые являются выходными.
В 2020 году у жителей Украины будет 2 религиозных праздника и 9 государственных. Всего в наступающем новом году будет 11 дней, в которые не нужно будет работать.
Как сообщалось, почти 40% украинцев считают Новый год и Рождество своими любимыми новогодними праздниками. Об этом говорится в результатах опроса Социологической группы Рейтинг с 5 по 8 декабря 2019 года.
В то же время 7% опрошенных утверждают, что любимым праздником зимой является День Святого Николая, 3% – не любят ни один из перечисленных праздников.
Социологи отмечают, что с 2011 года уменьшилось количество тех, кто любит Новый год – с 49% в 2011 до 43% в 2019 году. На Юге, Востоке и в Центре больше любят Новый год, на Западе – наоборот самым любимым праздником является Рождество.
Напомним, Православная церковь Украины не против изменения церковного календаря, но там считают, что это "не вовремя". Поэтому в ближайшее время переносить празднование Рождества там не собираются. Глава ПЦУ Епифаний объяснил, какие есть проблемы с переносом Рождества.