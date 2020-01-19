Крушение украинского самолета в Иране: опознаны 169 жертв

Новости Украины:В Судебно-диагностическом центре Тегерана отметили, что тела 150 погибших переданы их семьям.

Иранские эксперты идентифицировали еще 69 погибших в результате сбития ракетой украинского самолета МАУ под Тегераном. Таким образом, их количество увеличилось до 169 человек. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Представитель Судебно-диагностического центра отметил, что на сегодняшний день "тела 150 погибших в авиакатастрофе под Тегераном переданы их семьям". Он уточнил, что речь идет о телах погибших, чьи родственники ранее предоставили иранским властям генетические материалы для проведения специальной экспертизы.

Как сообщалось, 8 января в Иране потерпел крушение самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Пассажиры и экипаж погибли. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

В Иран была направлена экспертная группа из Украины.

11 января президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в крушении самолета.

Сегодня в Киев доставили борт с телами погибших украинцев. Его встречали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие высокопоставленные чиновники, а также сотрудники МАУ и много других людей.