В иранском отеле, где останавливался экипаж МАУ, разместили памятное фото

Новости Украины:Персонал гостиницы, с которой украинцы отправились в последний рейс, разместили в холле фото погибшего экипажа.

В знак уважения и памяти персонал иранского отеля, с которого экипаж самолета МАУ отправился в свой последний рейс, разместили в холле памятное фото с подписью "Наше сердце с вами".

Об этом сообщил командир экипажа самолета Ил-76МД, которым в Украине доставили тела погибших, полковник Дмитрий Мымриков, информирует Бригада транспортной авиации в Facebook.

"Они (граждане Ирана - ред.) полностью признают вину своего руководства, своей страны в этой трагедии. В знак уважения и памяти персонал отеля, из которого наши ребята отправились в свой последний рейс, разместил в холле фото погибшего экипажа с подписью "Наше сердце с вами", - отметил он.

Мымриков рассказал, что от иранцев украинские летчики постоянно слышали слова сочувствия и извинения за сбитый самолет.

"Самолет Ил-76МД Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины после выполнения задания по возвращению тел погибших членов экипажа тегеранского рейса PS752 на родину, отправился на аэродром постоянного базирования. Сразу после сообщения о трагедии и решения правительства о направлении в Иран межведомственной комиссии, экипаж начал подготовку к вылету. В целом командировка длилась десять суток", - добавил он.

Как сообщалось, 19 января останки погибших в авиакатастрофе граждан Украины, которые были идентифицированы по профилю ДНК, доставили на родину. Церемония прощания с погибшими проходит в терминале В международного аэропорта "Борисполь", она продлится до 19 часов.

Как сообщалось, 8 января в Иране потерпел крушение самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Пассажиры и экипаж погибли. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

В Иран была направлена экспертная группа из Украины.

11 января президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в крушении самолета.

Сегодня в Киев доставили борт с телами погибших украинцев. Его встречали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие высокопоставленные чиновники, а также сотрудники МАУ и много других людей.