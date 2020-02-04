ФОПы смогут оплачивать налоги через OpenDataBot

Новости Украины:Появилась возможность для ФОПов платить налоги и подавать отчеты в Опендатабот.

Онлайн-платформа OpenDataBot запустила возможность оплаты налогов для физлиц-предпринимателей (так называемых ФОПов) через свой сервис с целью уменьшения количества ошибочных платежей.

Об этом сообщается на сайте мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов OpenDataBot.

"Мы считаем, что уплата налогов должна быть максимально простой: налоги должны поступать на единый счет, а предприниматели не должны беспокоиться о реквизитах и их изменении", - отмечается в сообщении.

Создатели сервиса подчеркнули, что деньги предпринимателей автоматически будут поступать на корректный и действительный счет, а ФОПы не будут рисковать потерять налоговый статус или получить пеню за несвоевременную оплату налогов из-за ошибки в реквизитах.

"Государственная казначейская служба имеет больше 437 179 счетов для уплаты налогов, которые меняются каждый год. Только в январе этого года из-за этого 271 700 предпринимателей оплатили свои налоги на несуществующие счета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для того, чтобы уплатить налоги через сервис OpenDataBot плательщику необходимо добавить OpenDataBot в Telegram, Viber или Messenger, затем отправить боту свой идентификационный код, и перейти к подаче отчета и уплаты единого налога или единого социального взноса (ЕСВ).

Как сообщалось ранее, в ноябре 2019 года электронная онлайн-платформа OpenDataBot запустила новый сервис бесплатной сдачи налоговых отчетов для физических лиц-предпринимателей (ФОП). По данным сервиса, более 55 тыс. предпринимателей с помощью платформы OpenDataBot следят за своим налоговым статусом, статусом налогового долга и единого налога.

OpenDataBot - платформа для работы с государственными открытыми данными. Компания собирает, объединяет и анализирует данные основных публичных реестров страны.

Сервис работает в популярных мессенджерах - Telegram, Facebook Messenger, Skype, Viber - и позволяет получить актуальную информацию о компании.

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