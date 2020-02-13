В МИД подтвердили смертельное ДТП в России

Новости Украины:Восемь граждан Украины погибли, еще один пострадал, в результате ДТП под Псковом в России.

В Псковской области РФ в результате аварии микроавтобуса погибли 8 украинцев, еще один получил травмы средней степени тяжести.

Как сообщает "Громадське", эту информацию подтвердила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

"13.02.2020 в 00:29 (по местному времени) вблизи с. Рыже Пустошкинского района Псковской области (РФ) произошло ДТП с участием микроавтобуса с украинскими регистрационными номерами и грузовика", - сообщили она.

По предварительной информации Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, в результате аварии погибли 8 граждан Украины, еще 1 украинец получил травмы средней степени тяжести.

Между тем российские СМИ публикуют страшные фото с места трагедии.

Ранее российские СМИ сообщили, что в Псковской области Российской Федерации микроавтобус столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли восемь украинцев.

Напомним, в следствие ДТП с пятью автомобилями вблизи венгерского города Кал погибли двое граждан Украины, еще семеро пострадали.

Вблизи польского села Кобель Опольского воеводства 14 января произошло столкновение грузовика с легковушкой, в которой ехали граждане Украины.