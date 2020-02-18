Волкер считает, что РФ не уйдет из Донбасса в обозримом будущем

Новости Украины:Волкер отметил, что никаких принципиальных изменений на Донбассе не произошло.

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что за последние годы принципиальных изменений в решение конфликта на Донбассе не произошло.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

"Никаких принципиальных изменений на Донбассе не произошло. Такими изменениями должен был стать вывод российских войск или роспуск так называемых "народных республик", - сказал Волкер.

Вместе с тем он указал на определенные успешные шаги, такие как ремонт моста в Станице Луганской, и вопрос стабильного снабжения водой.

"Есть вывод тяжелого вооружения из нескольких точек, и небольшое улучшение гуманитарного доступа, и, конечно же, обмен заключенными, но все это - маленькие шаги", - сказал Волкер.

Он также убежден, что Россия не планирует уходить из Донбасса в обозримом будущем.

"И поэтому сейчас Украине важно установить четкое позиционирование в конфликте с РФ. Вы должны предотвращать новую агрессию, сохранять давление на Россию, и в то же время развивать Украину как современное демократическое государство", - добавил дипломат.