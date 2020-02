Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 февраля

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 21 февраля.

Захар Серповидец

Народный праздник получил свое название в честь святого Захария. Известно, что он содействовал нравственному развитию еврейского народа. Захарий погиб насильственной смертью — его убили иудеи за обличительную проповедь.

Святцы называют Захария Серповидцем, потому что в одном из своих пророческих откровений он увидел свиток, летающий по воздуху и напоминающий по форме огромный серп.

Поэтому в день памяти святого крестьяне много внимания уделяли этому инструменту. Бабы-жницы молились Захарию о хорошем урожае. В день его памяти серпы доставали из чуланов, осматривали, чистили, точили и окропляли крещенской водой. В связи с этим говорили: "Не тогда серпы точить, когда на жниво идти"; "Не обрежешь вовремя кривого серпа, не нажнешь в поле снопа".

Считалось, что Захарий Серповидец увидит старания людей и поможет им — вдохнет в серпы спорую силу.

На Захария, по народному поверью, был особенно остр и лунный серп. Люди подмечали: чем холодней в этот день, тем теплее будет в марте.

Международный день родного языка

Международный день родного языка (International Mother Language Day), провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.

В свою очередь, Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции объявила 2008 год Международным годом языков (International Year of Languages). 2010 год был провозглашён Международным годом во имя сближения культур (International Year for the Rapprochement of Cultures).

Дата для Дня была выбрана в знак памяти событий, произошедших в Дакке (ныне - столица Бангладеш) 21 февраля 1952 года, когда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали признать одним из государственных языков страны.

Языки являются самым сильным инструментом сохранения и развития нашего материального и духовного наследия. По оценкам ЮНЕСКО, половина из примерно 6 тысяч языков мира могут в ближайшее время потерять последних носителей. Каждые две недели в мире исчезает один язык, унося с собой целое культурное и интеллектуальное наследие.

Всемирный день экскурсовода

Ежегодно 21 февраля многие города мира — особенно те из них, которые являются центрами туризма, — отмечают Всемирный день экскурсовода (International Tourist Guide Day). Он был учреждён Всемирной федерацией ассоциаций экскурсоводов (гидов) — World Federation of Tourist Guide Associations (WFTGA) — с целью повышения информированности широкой общественности о важности и значимости работы экскурсоводов.

WFTGA была основана в 1985 году на первой Международной конвенции экскурсоводов, и в настоящее время её членами являются более 2 миллионов человек из более чем 70 стран мира. А сам праздник отмечается с 1990 года.

Когда появилась эта профессия, точно сказать нельзя, но очевидно, что она связана с развитием межгосударственных отношений. С тех пор, как люди начали активно путешествовать, посещать разные города и страны, им стало сложно обойтись без помощи профессиональных гидов.

Еще в середине прошлого века экскурсоводом мог почувствовать себя любой образованный человек, знакомый с историей того или иного города. В этом качестве нередко работали филологи, учителя истории, а также студенты соответствующих факультетов. Однако в 70-х годах 20 века требования к профессионализму гидов повысились, и экскурсоводами стали называть только людей, прошедших специальную подготовку.

В настоящее время экскурсоводов готовят ВУЗы, имеющие специализацию "туризм" и "экскурсоведение и музееведение". В роли гидов выступают образованные люди, нередко даже имеющие научную степень. Еще два непременных условия — знание основ психологии и правильная речь.