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"Жертвой может стать любой": как защититься от кибербуллинга

"Жертвой может стать любой": как защититься от кибербуллинга
16:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:IT-специалисты в Международный день противостояния кибербуллингу дали советы людям, ставшим жертвами травли в интернете.

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET в Международный день противостояния кибербуллингу, который традиционно отмечается в 25 странах мира в последнюю пятницу февраля, дали советы, что делать людям, ставшим жертвами травли в интернете.

"За несколько лет кибербуллинг стал глобальной проблемой, которую пытаются решать, как на государственном уровне, так и на уровне школы и других некоммерческих организаций. Жертвой издевательства может стать любой, независимо от возраста, расы, пола или религии. В таких случаях вы можете чувствовать определенную изолированность, однако это не так", - сообщается на сайте компании ESET.

Согласно сообщению, прежде всего, жертвам кибербуллинга необходимо не бояться говорить о своих проблемах и обращаться за психологической помощью к близким.

Это могут быть родственники, учителя, коллеги, друзья или даже медицинские работники. Кроме того, важно сообщать о случаях кибербуллинга в соответствующие службы.

"Если это происходит на форумах или в соцсетях, вы можете пожаловаться на публикации, комментарии и даже профили, которые распространяют агрессивный и оскорбительный контент. Если вы еще учитесь в школе, обязательно расскажите родителям", - рекомендуют в компании ESET.

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Специалисты в сфере киберзащиты предупреждают, что в случае обращения к специальным службам пострадавшему необходимо предоставить доказательства для подтверждения факта кибербуллинга. Потому важно сохранять электронные письма, сообщения в блогах, социальных сетях, SMS-сообщения с угрозами или иным агрессивным содержанием.

Также IT-эксперты привели список причин возникновения такого явления как кибербуллинг и ключевые отличия между травлей в реальной жизни и интернете. Ключевое отличие заключается в анонимности обидчика, что делает его смелее. Как правило, злоумышленники прячутся за псевдонимами и фальшивыми фото в профилях различных социальных сетей. Это, в свою очередь, уменьшает вероятность задержания обидчика и минимизирует его страх быть наказанным.

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К тому же, в интернете злоумышленники не видят последствий своих издевательств и могут вовсе не испытывать угрызений совести, поскольку психологические границы во время онлайн-общения размываются. Потому в интернете люди начинают вести себя не так, как в реальной жизни — они не учитывают любые запреты. Другой причиной возникновения и распространения онлайн-травли в компании ESET называют простоту доступа.

"Запугивание в реальной жизни предусматривает обидчика, жертву и, возможно, несколько свидетелей. Однако буллинг в интернете очень быстро распространяется и принимает различные формы — от прямых сообщений до публичных слухов и оскорбительных фотографий жертвы. В связи с активным распространением информации в интернете аудитория наблюдателей, а в худшем случае количество обидчиков может увеличиваться", - отмечается в сообщении ESET.

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В результате такой доступности травля в интернете может оказаться для жертв даже более травматичной, чем буллинг в реальной жизни, поскольку в офлайн-мире издевательства настигают человека только в случае прямого физического контакта с обидчиком, тогда как кибербуллинг может осуществляться постоянно пока жертва онлайн, независимо от ее местонахождения.

"Вы можете заснуть и проснуться с новым набором оскорбительных сообщений в почтовом ящике или новыми слухами о вас в интернете. Такое непрерывное издевательство может привести к тому, что жертвы будут чувствовать себя в опасности, даже в своих домах", - поясняют специалисты по киберзащите.

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При этом, жертвам кибербуллинга стоит иметь в виду, что удалить опубликованную на веб-ресурсах компрометирующую информацию очень трудно. В случае, если клевета просочилась в интернет-пространство, пострадавший может отправить в конкретный веб-ресурс запрос на удаление сообщения.

"Facebook, Instagram, Twitter, YouTube и другие масштабные сервисы имеют специальные разделы на сайте, которые смогут вам помочь. Также существуют компании, специализирующиеся на поиске информации о конкретном человеке и ее удалении или, по крайней мере, усложнению ее поиска", - подытожили в компании ESET.

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Как сообщалось ранее, по данным украинского представительства Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), 90% украинских пользователей всемирной сети в возрасте от 15 до 24 лет сталкиваются с угрозами онлайн-насилия, буллинга и домогательств.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.

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Интернет, ESET, Травля, Кибербуллинг.
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