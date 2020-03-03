Украина в марте переходит на летнее время: когда переводим часы

Новости Украины:Украина перейдет на летнее время в последнее воскресенье марта и стрелки часов нужно перевести на один час вперед.

Переход на летнее время в Украине состоится в воскресенье, с 28 на 29 марта. В эту ночь в 03:00 украинцы переведут стрелки часов на час вперед. Поэтому вставать придется раньше.

Датой перехода на летнее время ежегодно является последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября при переходе на зимнее время.

Главная причина перевода времени, которая называлась ранее – это экономия электроэнергии. Первыми эту практику освоили англичане, а потом перевод часов стали практиковать и в других странах. Однако со временем экономия стала совершенно незначительная – 1-3%, так как в современном мире кардинально изменилось развитие энергоресурсов.

От перевода часов отказались многие страны, такие как Бразилия, Китай, Япония, Исландия, Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Азербайджан, некоторые штаты США и большинство стран Африки.

В Украине уже несколько раз пытались отказаться от перевода часов и регистрировали различные законопроекты, однако они не получили поддержку. На заседании Европарламента депутаты проголосовали за отмену практики перевода часов, но только с 2021 года. Однако и это было не последнее голосование, а только лишь единая позиция, которая стала основой дискуссии в Европарламенте. Считается, что адаптированным временем для жителей Украины является постоянное зимнее время, а перевод часов на летнее – негативно сказывается на здоровье.

Перевод часов осуществляется для того, чтобы человек мог работать дольше и использовать при этом меньше искусственного освещения По мнению ученых, человеческий организм гораздо легче переносит переход на зимнее время, чем на летнее.

Из-за того, что людям надо вставать на час раньше – это особенно тяжело воспринимается организмом. Часто звучат жалобы на утомляемость, снижение работоспособности, раздражительность и депрессию. Больше всего часовую смену во времени ощущают на себе люди, имеющие проблемы с кровяным давлением и заболевания сердца – им нужно быть особенно внимательными. Болезни сердечно-сосудистой системы и склонность к депрессии — если один из этих случаев ваш, то вы находитесь в группе риска.

Согласно ряду исследований, в первые дни после перевода стрелок резко возрастает количество инфарктов и самоубийств. Первое связано с переменой длительности сна. Избежать опасности можно, попытавшись плавно подстроить свой режим дня под переход на летнее время.

Если вы склонны к депрессии, постарайтесь максимально сократить количество стрессовых ситуаций в своей жизни в этот период, ведь любая из них может сыграть роль «спускового крючка».

По статистике, в первый день после перевода стрелок возрастает количество дорожно-транспортных происшествий.

Если вы чувствуете, что подвержены стрессам и в целом склонны нервничать от нехватки сна, постарайтесь не садиться за руль. В целом в первые дни после перехода на летнее время лучше постараться избегать стрессовых ситуаций и ответственных дел.

Как легко перейти на летнее время: советы

1. Ложитесь спать ежедневно на 15 минут раньше, чем накануне.

2. Обеспечьте себе условия для засыпания: проветрите помещение, засыпайте в тишине и темноте, не пользуйтесь гаджетами перед сном.

3. Идеальная температура для сна – не более 18-20 градусов по Цельсию.

4. Не стимулируйте организм перед сном крепким чаем, кофе или алкогольными напитками.

5. Ужинайте не позднее, чем за 2-3 часа перед сном.

6. Устройте себе пешие прогулки на свежем воздухе.

7. Перед переводом часов подготовьте себе завтрак и одежду с вечера, чтобы сэкономить немного времени утром.

8. Включите утром ритмичную музыку, она обеспечит вам бодрый подъем и даст положительной энергии на весь рабочий день.

9. Легко прогонит сонливость контрастный душ.

К слову, впервые переводить часы предложили в 1784 году. Это сделал посол США во Франции Бенджамин Франклин. Решение было принято с целью экономии свечей. Изобретение перехода именно на летнее время приписывают англичанину Уильяму Уиллету. В Украине часы переводят с 1981 года.