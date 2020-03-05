Последствия коронавируса: В мире более 290 млн учеников не имеют доступа к образованию

Новости Украины:В мире более 290 миллионов учащихся лишены доступа к образованию из-за угрозы распространения коронавируса.

В результате закрытия школ в тринадцати странах из-за риска распространения коронавируса более 290 млн учащихся во всем мире лишены доступа к образованию.

Об этом говорится в официальном заявлении генерального директора ЮНЕСКО Одри Азулай.

"Несмотря на то, что временное закрытие школ из-за кризиса в системе здравоохранения и других кризисов, к сожалению, не является новым явлением, масштабы нынешних ограничений в области образования во всем мире являются беспрецедентными, и их сохранение будет угрожать обеспечению права на образование", - отмечается в заявлении.

По словам Азулай, организация сотрудничает с государствами, чтобы обеспечить непрерывное обучение для всех, особенно для детей и молодежи с ограниченными возможностями, которые, как правило, больше всего страдают из-за закрытия школ. По состоянию на 4 марта 22 страны на трех континентах объявили или ввели карантин в школах, 13 стран закрыли двери образовательных учреждений, что лишило 290,5 млн детей доступа к образованию. Еще 9 стран ввели локальное закрытие школ, чтобы избежать распространения коронавируса. Если школы закроют массово, то еще 180 млн учащихся будут лишены доступа к образованию.

290 millones de estudiantes sin clases por el COVID-19: la @UNESCO_es divulga las primeras cifras mundiales y se moviliza para dar respuesta a la crisis. https://t.co/nMvYusCghY #Coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/M68iY8fvwo — UNESCO en español (@UNESCO_es) March 5, 2020

Закрытие школ, даже временное, проблематично по многим причинам, считают в ЮНЕСКО. Основная из них - сокращение времени обучения, что влияет на результаты обучения. Нарушение учебного процесса также приводит к другим потерям, создает неудобства для семей.

ЮНЕСКО созывает 10 марта экстренную встречу министров образования, чтобы поделиться новыми стратегиями и дать рекомендации для поддержания обучения.

Организация также поддерживает реализацию широкомасштабных программ дистанционного обучения и рекомендует учебные программы и платформы с открытым доступом, которые школы и учителя могут использовать.

ЮНЕСКО будет продолжать следить за масштабами и географическим распределением закрытия школ в связи с распространением коронавируса.

Как сообщалось ранее, согласно данным Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на 5 марта в мире зафиксировано 95 425 случаев заражения коронавирусом, умерло уже 3 286, выздоровели - 53 299 человек.