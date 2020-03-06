ТОП 3 полезные практики на исполнение желаний в марте

Новости Украины:Давайте же узнаем, что нужно сделать для того, чтобы осуществить все свои мечты.

Редакция поздравляет с наступлением весны! Для многих это самое волшебное время года — время пробуждения, новых начинаний, вдохновения и исполнения желаний.

Исполнить желание под силу каждому. Для этого нужно договориться со своим подсознанием и настроиться на нужную волну. Три полезные практики исполнения желаний позволят быстро решить все насущные проблемы и исполнить свои мечты за один месяц. Не верите? Многие люди по всему миру используют данные практики и утверждают, что их жизнь полностью изменилась. Предлагаем проверить на себе. Кроме реализации намерений вы получите в дополнение отличное настроение, заряд бодрости и новый взгляд на мир — все, что так необходимо на старте весны.

Март — время начать новую жизнь

Многие ставят себе цель изменить свою жизнь после Нового года. Но такое решение чаще всего обречено на провал. Почему? Холод, недостаток солнечного света и вдохновения — в такой обстановке сложно найти силы для новых начинаний и свершений.

Весной же у большинства людей наблюдается энергетический подъем, появляется больше внутренних сил и энергии, хочется нового, интересного. Появляются все предпосылки для того, чтобы обновить свою жизнь, воплотить желания и намерения в реальность.

Итак, март — самый лучший месяц для того, чтобы освободиться от груза прошлого и начать новую главу жизни. Сама природа поддержит нас в этом стремлении, так как весенние перемены придают такой заряд бодрости и вдохновения, что просто грех не воспользоваться всем этим себе во благо.

Три полезные практики на исполнение желаний

1. Аффирмации. На многочисленных тренингах по личностному росту учат практике аффирмаций. Аффирмации — это позитивные установки, которые закладывают в подсознании нужные программы, помогающие транслировать во Вселенную желания и ускорять их исполнение. Для того, чтобы аффирмации принесли максимально быстрый результат, их рекомендуют выписывать на листок и носить с собой. То, что вы пишите своей рукой, имеет свойство закрепляться в бессознательном и программировать его на достижение целей.

При составлении аффирмации важно настроиться на положительную волну, исключить отрицательные частицы «не» и «нет»: наше подсознание игнорирует их, и есть большая вероятность получить прямо противоположный результат. Но помните, что использование позитивных установок предполагает постоянную практику в течение месяца.

2. Визуализация. Это распространенная техника, которую практикуют многие люди, причем весьма успешно. Сложность ее состоит в том, что требуется не просто представить яркую картинку своего будущего, а погрузиться туда вплоть до ощущений и эмоций. К счастью, весной пробуждаются все чувства, поэтому подробно представить желаемое будущее будет не сложно.

Практика визуализации — это про эмоции. Чтобы она сработала, необходимо эмоционально прожить события желаемого будущего так, словно все это уже произошло. Бесполезно рисовать картинки в воображении без эмоциональной вовлеченности. «Сухая визуализация» не приносит никакого результата.

Ваши эмоции — вот ключ к успеху и процветанию. Через эмоции мы общаемся с квантовым полем и транслируем Вселенной свои желания. Вредно:

желать денег и переживать из-за их недостатка;

мечтать о любви и одновременно страдать от одиночества;

хотеть новый дом и ненавидеть свою нынешнюю квартиру.

Мы притягиваем в жизнь то, о чем думаем и что при этом чувствуем. Наши мысли — это энергия, канал, по которому передается запрос Вселенной, магнит, который притягивает реальное событие.

Постарайтесь полностью сконцентрироваться на своем желании, ощутить его всем нутром, во всех деталях представляя свои чувства, которые вы испытаете, когда желаемое станет реальностью. Сформированное «кино» нужно прокручивать перед внутренним взором ежедневно, желательно перед сном.

3. Заряд солнечной энергии. В потоке суеты мы часто забываем о своих желаниях. Усталость, стресс — все это лишает мотивации. Для того, чтобы избежать упадка сил, предлагаем наполнить мечту мощной энергией, буквально оживить ее.

Сделать это можно при помощи простого ритуала. В солнечный день напишите на бумаге самое сокровенное желание — то, что заставит вас начать двигаться к цели. Можно написать несколько мощных желаний, самых сильных. Листок необходимо положить на подоконник, а самим встать у окна и представить исполнение задуманного. Отличным помощником станет предыдущий пункт — визуализируйте мечты. После этого листок нужно сжечь: энергетика огня усилит эффект в несколько раз.

Начиная претворять желания в жизнь, наберитесь терпения. Ваши мечты не исполнятся за один день, но не спешите расстраиваться: они обязательно воплотятся. Просто нужно понимать, по каким законам работает Вселенная. Часто она проверяет силу наших намерений, истинны они или мимолетны.