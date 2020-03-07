Скачать
Суббота, 07.03.2020
Зеленский заверяет, что новый Кабмин независим от олигархов
Зеленский заверяет, что новый Кабмин независим от олигархов
Спасатели перешли на усиленный режим службы
Спасатели перешли на усиленный режим службы
Паркер видит угрозу в Усике
Паркер видит угрозу в Усике
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 марта

Коронавирус: ПЦУ призывает прихожан не придумывать альтернативные способы причастия

Коронавирус: ПЦУ призывает прихожан не придумывать альтернативные способы причастия
13:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В ПЦУ призывают украинцев придерживаться правил гигиены и не искать альтернативные способы причащения.

Новым типом коронавируса во время причастия, когда верующие пьют вино из одной ложки, заразиться нельзя. Это также не приведет к распространению болезни.

Украинцам в церкви советуют придерживаться рекомендаций согласно гигиене и укрепление иммунитета. Об этом митрополит ПЦУ Дмитрий Рудюк написал на странице в Facebook.

Он призвал не сеять панику среди людей и не придумывать альтернативные способы причащения, ибо "те, кто внедряет, являются падшими и духовно обманутыми христианами".

"Предостерегаю вас от того, что всякое пренебрежение к страшным животворящим Тела и Крови Господних, которые подаются из Святой Чаши, придумывание всяких способов причастия, которые отрицают традиционную форму причастия в Православной Церкви, или какие-то ограничения в причастии истинных Тела и Крови Господа Иисуса Христа является ничем иным, как пренебрежением, богохульством и отсутствием веры в Господа Иисуса Христа и Его Честных Тела и Крови", - подчеркнул митрополит.

Ученые из Китая обнаружили изменения в симптомах коронавируса

Митрополит также подчеркнул важность соблюдения рекомендаций Минздрава и ВОЗ в соответствии гигиены и укрепление иммунитета.

"Чтобы не возникало лишних вопросов, то хочу подчеркнуть, что других врачебных советов относительно чистоты, гигиены, а также предостережений относительно распространения коронавируса мы не отвергаем и просим верующих всячески их придерживаться", - говорил мирополит Дмитрий Рудюк.

В зоне ООС на пунктах пропуска действуют временные ограничения

Как сообщалось ранее, вспышка вызванного новым коронавируса заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. 3 марта в Украине было подтвержден первый случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы.

Коронавирус на лайнере Grand Princess: на борту находятся 49 украинцев

На сегодня в мире было зарегистрировано 102 тыс. 186 случаев заболевания COVID-19, из них 3 тыс. 491 летальный, в то же время 57 тыс. 389 (56,2%) человек выздоровели.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Коронавирус, ПЦУ, Дмитрий Рудюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Впервые за 120 лет украинцам могут ограничить использование воды: детали
02 Новый министр финансов рассказал, сколько будет зарабатывать
03 У Зеленского подтвердили, что Тигипко рассматривался на место премьера
04 Ваш психологический портрет: простой тест
05 В Минсоцполитики обещают повышение и индексацию пенсий
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Катастрофа MH17: Суд еще не знает, сколько будет свидетелей
Катастрофа MH17: Суд еще не знает, сколько будет свидетелей
COVID-19 в Украине: на коронавирус проверяют еще 20 человек
COVID-19 в Украине: на коронавирус проверяют еще 20 человек
Впервые за 120 лет украинцам могут ограничить использование воды: детали
Украинцам могут ограничить использование воды
PinchukArtCentre 2020 объявил имена победителей конкурса (Фото)
PinchukArtCentre 2020 объявил имена победителей конкурса (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь