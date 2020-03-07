Чумак рассказал, почему ОГП не подписывал подозрения против Порошенко

Новости Украины:Чумак рассказал, что будет с подозрениями Порошенко.

И.о. руководителя Офиса генпрокурора Виктор Чумак заявил, что прокуроры не тормозили дела пятого президента Петра Порошенко.

Об этом он рассказал в интервью Главком.

Чумак отметил, что ОГП не подписывал никакого подозрения, если оно не выверено до последней буквы: "Если же ты подписываешь необоснованное подозрение и суд его таковым признает, ты так же отвечаешь в уголовном порядке за незаконное привлечение к ответственности".

"Если фактов у следствия и в подозрении нет, их не высосешь из пальца. Оно же в суде потом все развалится", – добавил Чумак.

Напомним, 6 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение обязать Государственное бюро расследований (ГБР) рассмотреть и закрыть дело, по которому лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко был приглашен в пятницу на допрос, а также возбудить уголовное производство против ее инициатора за ложное сообщение о преступлении.

ГБР в свою очередь заявило о манипуляции информацией со стороны защиты пятого президента Украины относительно демонстрации решения суда о закрытии дела в отношении их клиента.

Тем не менее, Офис генерального прокурора открыл уголовное производство против народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления Петром Порошенко.