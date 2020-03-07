Скачать
Суббота, 07.03.2020
Дело MH17: все судебные процессы займут 10-15 лет
Дело MH17: все судебные процессы займут 10-15 лет
Зеленский о семье: Им не нравится моя работа
Зеленский о семье: Им не нравится моя работа
Просто сказка: Украина берет серебро в мужской эстафете в Нове-Место (Фото, Видео)
Просто сказка: Украина берет серебро в мужской эстафете в Нове-Место (Фото, Видео)
Первые животные Земли были связаны сетью странных нитей (Фото)
Первые животные Земли были связаны сетью странных нитей (Фото)

Чумак рассказал, почему ОГП не подписывал подозрения против Порошенко

Чумак рассказал, почему ОГП не подписывал подозрения против Порошенко
18:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Чумак рассказал, что будет с подозрениями Порошенко.

И.о. руководителя Офиса генпрокурора Виктор Чумак заявил, что прокуроры не тормозили дела пятого президента Петра Порошенко.

Об этом он рассказал в интервью Главком.

Чумак отметил, что ОГП не подписывал никакого подозрения, если оно не выверено до последней буквы: "Если же ты подписываешь необоснованное подозрение и суд его таковым признает, ты так же отвечаешь в уголовном порядке за незаконное привлечение к ответственности".

"Если фактов у следствия и в подозрении нет, их не высосешь из пальца. Оно же в суде потом все развалится", – добавил Чумак.

Верховная Рада отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку

Напомним, 6 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение обязать Государственное бюро расследований (ГБР) рассмотреть и закрыть дело, по которому лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко был приглашен в пятницу на допрос, а также возбудить уголовное производство против ее инициатора за ложное сообщение о преступлении.

ГБР в свою очередь заявило о манипуляции информацией со стороны защиты пятого президента Украины относительно демонстрации решения суда о закрытии дела в отношении их клиента.

Тем не менее, Офис генерального прокурора открыл уголовное производство против народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления Петром Порошенко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Петр Порошенко, Виктор Чумак, ОГП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Впервые за 120 лет украинцам могут ограничить использование воды: детали
02 Новый министр финансов рассказал, сколько будет зарабатывать
03 Лучшие поздравления с наступающим 8 марта
04 У Зеленского подтвердили, что Тигипко рассматривался на место премьера
05 Ваш психологический портрет: простой тест
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук написал обращение к украинцам, а затем улетел на отдых
Гончарук написал обращение к украинцам, а затем улетел на отдых
В Иране от коронавируса умерла депутат парламента
В Иране от коронавируса умерла депутат парламента
Зеленский украсил обложку The Guardian (Фото)
Зеленский украсил обложку The Guardian (Фото)
&quot;Королева в отчаянии&quot;: Елизавета II хочет проводить время со своим правнуком Арчи
"Королева в отчаянии": Елизавета II хочет проводить время со своим правнуком Арчи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь