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Украинский дипломат заразился коронавирусом

Украинский дипломат заразился коронавирусом
15:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Зафиксирован первый случай заражения украинского дипломата за границей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о первом случае заболевания дипломата в одной из стран мира и переходе зарубежных дипломатических учреждений на особый режим, который предусматривает дистанционную форму работы с обращениями граждан и усиленную обработку запросов граждан.

"К сожалению, у нас уже зафиксирован первый случай заболевания дипломата в одной из стран мира. Зарубежные дипломатические представительства временно переходят на дистанционный режим работы, чтобы сохранить действенную сеть помощи украинцам по всему миру ", - приводит высказывание министра пресс-служба МИД Украины.

Как сообщалось, из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

Украина закрывает пассажирское авиасообщение: МАУ отменяет все рейсы

11 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев идет на карантин. В частности, с 12 марта и до конца месяца все образовательные учреждения столицы закрыли на карантин.

13 марта СНБО решил закрыть границу для иностранных граждан из-за пандемии коронавируса в мире.

Также Украина полностью ограничит пассажирское авиасообщение.

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МИД, Пандемия, Коронавирус, Дмитрий Кулеба.
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