Какие завтра праздники: традиции и приметы на 17 марта

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 17 марта.

Герасим Грачевник

Герасим Иорданский, память которого отмечается в этот день, — христианский монах, живший в 5 веке в Ликии. Он родился в богатой семье, но оставил мирские дела и стал отшельником. Будущий святой жил в египетской пустыне, но позже пришел на берег реки Иордан, где основал монастырь. Всемирно известна история о том, как Герасим приручил дикого льва, вылечив зверя от ран.

В день Герасима прилетали с юга грачи. Интересно, что грачи обычно летят с той же скоростью, с какой продвигается фронт теплого воздуха, — около 50 километров в сутки. Наблюдательные люди знают, что если грачи, прилетев, сразу принимаются за починку своих гнезд, то весна будет скорой и дружной. А вот если птицы, посидев на гнездах непродолжительное время, снова взлетают, холода продержатся еще несколько дней. Крестьяне использовали грачей как своего рода посевной календарь: если птицы сели на гнезда, то уже через неделю можно выходить в поле.

На Герасима хозяйки пекут грачей из теста, угощая ими ребятишек. Грач, кстати, считается птицей-работягой, поэтому и рожденные в его день отличаются трудолюбием и хозяйственностью.

Кроме всего прочего, грачи обладают свойством изгонять из дома и со двора нечистую силу. Поэтому на Герасима вываживали кикимору. Мириться с ней крестьяне не хотели, потому что она постоянно пакостила: то стучала вьюшкой в печи, то спутывала пряжу, то била горшки. Чтобы унять нечисть, приглашали в дом знахаря, который осматривал все углы избы, обметал печь и читал заговоры. Кикимора могла вернуться в дом только осенью, после отлета грачей в теплые края.

С грачами связаны и некоторые поговорки: "Грач на горе — так и весна на дворе"; "Герасим грача на Киевскую Русь ведет — скоро снег сойдет". Существуют и приметы на погоду: если грачи "играют", будет погожий день; а если кричат — жди дождя.

День святого Патрика

17 марта — день памяти покровителя Ирландии, святого Патрика (St. Patrick's Day). Святой Патрик, по преданию, принес христианство на языческий остров и изгнал всех змей. В честь святого Патрика устраивается парад с песнями и плясками, ирландское пиво льется рекой. 17 марта — праздник не только ирландского святого, но и ирландской души.

Этот праздник перерос национальные границы и стал своего рода международным днем Ирландии. В разных городах мира — в Нью-Йорке, Буэнос-Айресе, Мельбурне празднуют день святого Патрика. Яркие шествия, парады и гуляния людей, одетых в зеленое (национальный цвет Ирландии) заметны всюду, где проживают ирландцы. В петлицу в этот день вдевают клевер, символ Ирландии и удачи.

С именем святого Патрика связано множество легенд, например, о том, что он с помощью трехлистного клевера объяснял людям понятие Святой Троицы. "Так же, как три листа могут расти от одного стебля, так и Бог может быть един в трех лицах", — это фраза святого уже стала хрестоматийной.

В Ирландии существует традиция прикреплять к одежде трилистник, символизирующий крест, цвет католицизма, да и символьный цвет самой "изумрудной страны". Сложен церковный гимн, в котором повествуется о том, что святой Патрик при помощи трилистника прервал языческий ритуал, который совершался в селении Тара, королевской столице Ирландии тех времен.

Святой Патрик — один из самых почитаемых во всем мире святых. Западная Церковь отмечает день его памяти 17 марта, в ряде православных Церквей его память чтут 30 марта по новому стилю (17 марта по старому стилю).

Но у Дня святого Патрика есть и языческие мотивы. Так, одним из его непременных героев являются лепреконы — сказочные башмачники, владеющие спрятанным горшком с золотом. Если удачливому искателю сокровищ удастся поймать лепрекона, то это существо должно рассказать человеку, где спрятаны его сокровища. Впрочем, если вы вдруг поймаете башмачника, то помните, что полностью верить ему не следует, — эти человечки злокозненны и проказливы и легко могут обмануть доверчивого искателя сокровищ.

Традиционно в День святого Патрика устраиваются парады. На улицы выходят люди, одетые в экстравагантные костюмы, а также духовые оркестры, которые не могут обойтись без знаменитой волынки. Народная молва гласит о том, что эта традиция родилась в Ирландии. Нью-Йорк и Бостон оспаривают пальму первенства. Ньюйоркцы утверждают, что первый парад состоялся в 1762 году именно в их городе. Тогда Ирландия находилась под властью англичан, и вполне возможно, что жители непокорных североамериканских колоний выражали таким образом свою солидарность с ними.

Всемирный день социальной работы

Каждый год в третий вторник марта отмечается Всемирный день социальной работы (World Day of Social Work). Инициаторами и организаторами этого профессионального праздника, объединяющего представителей работы социальной направленности, в 1983 году выступили международные организации: Международная Федерация социальных работников (The International Federation of Social Workers, IFSW) и Международная Ассоциация школ социальной работы (The International Association of Schools of Social Work, IASSW).

Инициативу поддержал Международный Совет по социальному обеспечению, а также национальные государственные и негосударственные социальные организации и учреждения более чем в 90 странах мира. Участие России в праздновании этого дня и реализации международных программ социальной направленности осуществляется благодаря координационным функциям Союза социальных педагогов и социальных работников РФ.

К задачам социальной работы международного уровня относятся: обмен опытом между структурами и представителями различных государств по вопросам социальной работы и социальной политики, организация работы на основе международных стандартов и правовых норм, а также участие в развитии социального направления международной политики.

Социальная работа очень многогранна и охватывает различные категории и группы населения, чем обусловливается её направленность. Основной же задачей социальной работы является обеспечение определённого уровня и качества жизни граждан через систему мер социальной поддержки и защиты.

День мобилизационного работника Украины

День мобилизационного работника Украины — национальный профессиональный праздник, который отмечается на Украине ежегодно 17 марта.

12 сентября 1992 года было создано Управление мобилизации и комплектования Главного штаба Вооруженных Сил Украины. Через год, 14 сентября, данное ведомство было переформировано в Главное организационно-мобилизационное управление (ГОМУ).

Учитывая весомость мобилизационных органов всех уровней, важность мобилизационной, организационно-штатной, учетно-призывной работы и комплектования войск личным составом, а также планирования материально-технического обеспечения мобилизационных мероприятий, министр обороны Украины в августе 2000 года издал приказ "Об учреждении Дня мобилизационного работника", который изначально отмечался 14 сентября. А приказом Министра обороны Украины от 26 сентября 2016 года №497 празднование было перенесено на 17 марта.

За годы независимости Украины мобилизационные органы украинской армии непосредственно участвовали в подготовке более 80 законов и большого количества других нормативно-правовых актов.