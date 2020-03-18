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Зеленский отметил государственными наградами учителей

Зеленский отметил государственными наградами учителей
19:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:Президент Украины подписал указ и наградил и присвоил почетные звания учителям, нескольким посмертно.

Президент Владимир Зеленский наградил орденами и присвоил почетные звания учителям.

Соответствующий указ №96/2020 опубликован на сайте главы государства.

Как отмечается в документе, награды присвоены "за весомый личный вклад в развитие национального образования, многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность, высокий профессионализм, подготовку призеров всеукраинских и международных ученических олимпиад". 

Из-за рубежа уже вернули более 30 тысяч украинцев

Президент, в частности, наградил орденами "За заслуги" и княгини Ольги пятерых учителей.

Кроме того, четырем педагогам глава государства присвоил почетные звания "Народный учитель Украины" и "Заслуженный учитель Украины".

Напомним: 

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Все по теме:

Учителя, Награды, Карантин, Коронавирус, Владимир Зеленский.
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