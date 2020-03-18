Зеленский отметил государственными наградами учителей

Президент Владимир Зеленский наградил орденами и присвоил почетные звания учителям.

Соответствующий указ №96/2020 опубликован на сайте главы государства.

Как отмечается в документе, награды присвоены "за весомый личный вклад в развитие национального образования, многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность, высокий профессионализм, подготовку призеров всеукраинских и международных ученических олимпиад".

Президент, в частности, наградил орденами "За заслуги" и княгини Ольги пятерых учителей.

Кроме того, четырем педагогам глава государства присвоил почетные звания "Народный учитель Украины" и "Заслуженный учитель Украины".

Напомним:

17 марта Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) сообщил, что в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев Covid-19 (10 в Черновицкой области, по одной – в Житомирской и Киевской областях и два – в Киеве), из них два летальных (по одному в Черновицкий и Житомирской областях).

Инфицированный коронавирусом Covid-19 житель Киевской области и его близкие на данный момент находятся на самоизоляции, сообщила пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Так, в настоящее время пациент находится на самоизоляции, за ним установлен медико-санитарный надзор. В ОГА отметили, что близкие мужчины также находятся на самоизоляции.

Автоперевозчики Киевщины с 18 марта до 3 апреля приостанавливают пассажирские перевозки по всей территории области.