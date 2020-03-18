Зеленский отметил государственными наградами учителей

Президент Владимир Зеленский наградил орденами и присвоил почетные звания учителям.
Соответствующий указ №96/2020 опубликован на сайте главы государства.
Как отмечается в документе, награды присвоены "за весомый личный вклад в развитие национального образования, многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность, высокий профессионализм, подготовку призеров всеукраинских и международных ученических олимпиад".
Президент, в частности, наградил орденами "За заслуги" и княгини Ольги пятерых учителей.
Кроме того, четырем педагогам глава государства присвоил почетные звания "Народный учитель Украины" и "Заслуженный учитель Украины".
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