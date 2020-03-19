Сезон гриппа: в Украине за неделю скончались 3 человека

Новости Украины:С начала эпидемического сезона в Украине зафиксировано 66 летальных случаев в результате гриппа, что подтверждено методом ПЦР.

Три лабораторно подтвержденных случая смерти из-за осложнений после заболевания гриппом зафиксировано в Украине в период с 9 по 15 марта.

Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, три смерти от последствий гриппа зафиксированы за последнюю неделю.

"На протяжении отчетной недели против гриппа вакцинированы 105 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 936 человек", - добавили в министерстве.

Согласно сообщению, за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 201,653 тыс. человек, из них 66,6% дети.

Интенсивный показатель заболеваемости в Украине на 10,6% превышает эпидемиологический порог.

В целом с начала эпидемического сезона от осложнений гриппа скончалось 66 чел., ни один из них не был вакцинирован. В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 105 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали около 238 тыс. человек.

Напомним: