Скачать
Четверг, 19.03.2020
Коронавирус в Украине и мире: все главные новости 19 марта
Коронавирус в Украине и мире: все главные новости 19 марта
Пандемия COVID-19: как распространяется коронавирус (Карта)
Пандемия COVID-19: как распространяется коронавирус (Карта)
Реал пока не собирается возвращать Андрея Лунина из Овьедо
Реал пока не собирается возвращать Андрея Лунина из Овьедо
Константинов день, Константиновы круги: приметы и обряды на 19 марта
Константинов день, Константиновы круги: приметы и обряды на 19 марта

Сезон гриппа: в Украине за неделю скончались 3 человека

Сезон гриппа: в Украине за неделю скончались 3 человека
10:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:С начала эпидемического сезона в Украине зафиксировано 66 летальных случаев в результате гриппа, что подтверждено методом ПЦР.

Три лабораторно подтвержденных случая смерти из-за осложнений после заболевания гриппом зафиксировано в Украине в период с 9 по 15 марта.

Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, три смерти от последствий гриппа зафиксированы за последнюю неделю.

"На протяжении отчетной недели против гриппа вакцинированы 105 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 936 человек", - добавили в министерстве.

Согласно сообщению, за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 201,653 тыс. человек, из них 66,6% дети.

Интенсивный показатель заболеваемости в Украине на 10,6% превышает эпидемиологический порог.

Коронавирус в Украине - как отличить заболевание от гриппа

В целом с начала эпидемического сезона от осложнений гриппа скончалось 66 чел., ни один из них не был вакцинирован. В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 105 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали около 238 тыс. человек.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Грипп, ОРВИ, Эпидсезон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В больших городах полицейские будут проверять услуги перевозки пассажиров в условиях карантина
02 Индексация пенсий будет проведена с 1 мая - Зеленский
03 Заразившийся коронавирусом нардеп Шахов отреагировал на обращение Зеленского
04 В Украине усилили меры контроля, призыв приостановили, ВОЗ испытывает вакцину от COVID-19 и другое: главные события 18 марта
05 Зеленский и Дуда поговорили об эвакуации украинцев из Польши
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Из Австрии президентским самолетом прилетели украинцы
Из Австрии президентским самолетом прилетели украинцы
Прогноз погоды на 19 марта: в Украине будет тепло и дождливо
Прогноз погоды на 19 марта: в Украине будет тепло и дождливо
Обострение на Донбассе: ранены трое украинских военных
Обострение на Донбассе: ранены трое украинских военных
Сегодня на Землю может обрушиться мощный геомагнитный шторм
Сегодня на Землю может обрушиться мощный геомагнитный шторм
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь