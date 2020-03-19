Сезон гриппа: в Украине за неделю скончались 3 человека

Три лабораторно подтвержденных случая смерти из-за осложнений после заболевания гриппом зафиксировано в Украине в период с 9 по 15 марта.
Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.
Согласно сообщению, три смерти от последствий гриппа зафиксированы за последнюю неделю.
"На протяжении отчетной недели против гриппа вакцинированы 105 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 936 человек", - добавили в министерстве.
Согласно сообщению, за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 201,653 тыс. человек, из них 66,6% дети.
Интенсивный показатель заболеваемости в Украине на 10,6% превышает эпидемиологический порог.
В целом с начала эпидемического сезона от осложнений гриппа скончалось 66 чел., ни один из них не был вакцинирован. В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 105 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали около 238 тыс. человек.
Напомним:
В г. Мелитополь Запорожской области шестилетний ребенок скончался от осложнений гриппа А (Н1N1).
Девять лабораторно подтвержденных случаев смерти из-за осложнений после заболевания гриппом зафиксировано в Украине в период с 2 по 8 марта, сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ).
Жительница Ровенской области умерла от осложнений "свиного" гриппа.
В Одессе детские больницы на сегодняшний день переполнены больными гриппом и ОРВИ.