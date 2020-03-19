Коронавирус в мире: Фанар запретил православные богослужения до конца марта

Вселенский патриарх Варфоломей запретил церквам проводить службы и обряды до конца марта из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает DW.
"Сегодня мы заявляем о своей церковной резолюции и мандате на прекращение до конца марта всех богослужений, событий и обрядов, за исключением частных молитв в церквях, которые останутся открытыми", — говорится в заявлении Вселенского патриарха Варфоломея.
Также отмечается, что это решение пересмотрят в соответствии с темпами развития пандемии.
"Также в церкви призвали всех людей ограничить свои путешествия и оставаться в своих домах для собственной безопасности и защиты других людей. В то же время монастыре продолжать регулярно проводить религиозные службы для монашеских общин. Впрочем, посторонним паломникам и посетителям запрещено их посещать", — указано в сообщении.
Напомним:
По состоянию на 19 марта, в мире зарегистрировано 218 814 подтвержденных случаев заболевания, из них 8 810 – летальные, выздоровели 84 113 человек.
Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) принял практические наставления для епископата, духовенства и верующих в связи с объявленной пандемией, предписывающие, в частности, прекращение богослужений в храмах или изменять порядок так, чтобы в них участвовало не более 10 человек.
Православная церковь Украины (ПЦУ) рекомендовала поместным церквям предпринять ряд мер безопасности для противодействия распространению коронавируса Covid-19.
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