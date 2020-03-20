Коронавирус: топ-чиновник "Нафтогаза" самоизолировался (Видео)

Глава интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов находится дома на самоизоляции из-за подхваченного коронавируса.
Об этом он сказал в опубликованном на своей странице в соцсети Facebook видео в пятницу.
"Примерно неделю назад у меня был кашель, небольшая температура - 37,5. Я, в соответствии с рекомендациями и внутренним протоколом НАК "Нафтогаз Украины", самоизолировался, сижу дома, никуда не выхожу, минимизировал контакты со всеми с кем можно и нельзя. Чувствую себя прекрасно, только скучно. Планирую еще неделю так сидеть до того момента, пока все вопросы будут сняты", – сказал Фаворов.
В свою очередь его отец Михаил Фаворов в комментарии радиостанции "Эхо Москвы" сообщил, что тест Андрея на короновирус положительный, а заразиться он мог в аэропорту или при перелете Украина – США - Украина.
"В понедельник он сдал анализ и получил положительный результат, во вторник заболела его супруга", - сказал М.Фаворов.
По его словам, кашель и высокая температура у его сына уже исчезли, он выздоравливает.
Напомним:
По состоянию на 10:00 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 - летальные.
В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.
С начала вспышки коронавирусной инфекции в мире на Covid-19 заболели более 245,7 тысячи людей. Болезнь забрала 10 046 жизней. А вот побороли болезнь более 88,4 тысячи пациентов.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала испытания вакцины от коронавируса COVID-19.