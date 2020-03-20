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Коронавирус: топ-чиновник "Нафтогаза" самоизолировался (Видео)

Коронавирус: топ-чиновник "Нафтогаза" самоизолировался (Видео)
16:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Глава газового дивизиона "Нафтогаза" Фаворов заболел коронавирусом, находится дома на изоляции.

Глава интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов находится дома на самоизоляции из-за подхваченного коронавируса.

Об этом он сказал в опубликованном на своей странице в соцсети Facebook видео в пятницу.

"Примерно неделю назад у меня был кашель, небольшая температура - 37,5. Я, в соответствии с рекомендациями и внутренним протоколом НАК "Нафтогаз Украины", самоизолировался, сижу дома, никуда не выхожу, минимизировал контакты со всеми с кем можно и нельзя. Чувствую себя прекрасно, только скучно. Планирую еще неделю так сидеть до того момента, пока все вопросы будут сняты", – сказал Фаворов. 

В свою очередь его отец Михаил Фаворов в комментарии радиостанции "Эхо Москвы" сообщил, что тест Андрея на короновирус положительный, а заразиться он мог в аэропорту или при перелете Украина – США - Украина.

"В понедельник он сдал анализ и получил положительный результат, во вторник заболела его супруга", - сказал М.Фаворов.

По его словам, кашель и высокая температура у его сына уже исчезли, он выздоравливает.

Напомним: 

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Нафтогаз, Коронавирус, Андрей Фаворов.
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