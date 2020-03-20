Коронавирус: в Минсоце обещают обеспечить бесперебойность социальных выплат

Новости Украины:Министр соцполитики заверяет - все выплаты будут вовремя и в полном объеме.

Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что все социальные выплаты будут осуществляться вовремя и в полном объеме.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

"Социальные выплаты, пособия и пенсии будут начисляться и выплачиваться вовремя и в полном объеме", - сказала Лазебна.

Она отметила, что "первоочередной задачей правительства является не только обеспечение, но и усиление социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения".

По словам министра, средств для обеспечения бесперебойности социальных выплат в государственной казне достаточно.

Кроме того, дополнительными источниками финансирования станут создание Кабмином стабилизационного фонда, пересмотр государственного бюджета и минимизация капитальных расходов и расходов на развитие.

Также Лазебная сообщила, что правительство разрабатывает решения по увеличению социальных норм и нормативов для начисления субсидий

Напомним: