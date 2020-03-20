Коронавирус: в Минсоце обещают обеспечить бесперебойность социальных выплат

Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что все социальные выплаты будут осуществляться вовремя и в полном объеме.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
"Социальные выплаты, пособия и пенсии будут начисляться и выплачиваться вовремя и в полном объеме", - сказала Лазебна.
Она отметила, что "первоочередной задачей правительства является не только обеспечение, но и усиление социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения".
По словам министра, средств для обеспечения бесперебойности социальных выплат в государственной казне достаточно.
Кроме того, дополнительными источниками финансирования станут создание Кабмином стабилизационного фонда, пересмотр государственного бюджета и минимизация капитальных расходов и расходов на развитие.
Также Лазебная сообщила, что правительство разрабатывает решения по увеличению социальных норм и нормативов для начисления субсидий
Напомним:
План индексации пенсий украинцам и стратегию пенсионного обеспечения на срок до 2023 года бывший министр социальной политики Юлия Соколовская представила в Facebook 2 февраля.Согласно стратегии, в случае ее утверждения Верховной Радой украинцы старше 80 лет в 2020 году начнут получать с учетом индексации на 700 грн в месяц больше. Предполагается, что до 2023 года пенсии вырастут на 1200 грн.
5 марта новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца года пенсии проиндексируют.
6 марта новый министр соцполитики Лазебная сказала, что пенсии украинцам в 2020 году должны повыситься на 11%.
18 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в связи с объявлением карантина из-за распространения коронавирусной инфекции правительство с 1 апреля выплатит дополнительно 1000 грн некоторым категориям пенсионеров.