В Украине спасатели призывают родителей не оставлять детей без присмотра

Новости Украины:В связи с ситуацией в Украине сотрудники ГСЧС призвали родителей не оставлять детей без присмотра.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям призывают родителей не оставлять детей без присмотра дома.

Об этом председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин сообщил на своей странице в Facebook.

"Уважаемые взрослые! Родители! Я очень прошу вас не забывать о личной ответственности перед теми, кто больше нуждается в вашем внимании и защите! Не оставляйте детей без присмотра, особенно таких маленьких, которые гарантированно не смогут самостоятельно найти выход в критической ситуации", - сообщил он.

Чечеткин напомнил, что 19 марта в столице люди заметили трехлетнего ребенка, который находился на подоконнике с открытым окном. Прохожие вызвали спасателей, которые прибыли на место и с помощью автолестницы сразу же добрались до квартиры и вернули малыша в квартиру.

Как сообщалось, с 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин во всех учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним: