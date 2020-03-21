ВРУ выделила для клинических больниц Киева четыре автомобиля

Новости Украины:В связи с транспортными ограничениями на фоне карантина в Украине ВРУ приняли решение передать медикам Киева 4 автомобиля.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в ответ на обращение клинических больниц в условиях объявленного карантина и транспортных ограничений предложил передать медикам в пользование четыре автомобиля, которые находятся на балансе парламента.

Как сообщает пресс-служба парламента, руководитель Аппарата Рады Вячеслав Штучный проинформировал, что автомобили поступят на время карантина в распоряжение медицинских учреждений Киева для использования в служебных целях.

"Автотранспортные средства передаются для нужд учреждений Министерства здравоохранения, в частности, Александровской и Киевской городской детской инфекционной больницы", - уточнил он.

Во время введенного режима чрезвычайной ситуации в Киеве автомобили смогут быть использованы для перевозки медицинских работников к местам работы и проживания, а также для доставки необходимых медицинских изделий и оборудования.

Напомним: