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ВРУ выделила для клинических больниц Киева четыре автомобиля

ВРУ выделила для клинических больниц Киева четыре автомобиля
09:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото:rada.gov.ua

Новости Украины:В связи с транспортными ограничениями на фоне карантина в Украине ВРУ приняли решение передать медикам Киева 4 автомобиля.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в ответ на обращение клинических больниц в условиях объявленного карантина и транспортных ограничений предложил передать медикам в пользование четыре автомобиля, которые находятся на балансе парламента. 

Как сообщает пресс-служба парламента, руководитель Аппарата Рады Вячеслав Штучный проинформировал, что автомобили поступят на время карантина в распоряжение медицинских учреждений Киева для использования в служебных целях.

"Автотранспортные средства передаются для нужд учреждений Министерства здравоохранения, в частности, Александровской и Киевской городской детской инфекционной больницы", - уточнил он. 

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Во время введенного режима чрезвычайной ситуации в Киеве автомобили смогут быть использованы для перевозки медицинских работников к местам работы и проживания, а также для доставки необходимых медицинских изделий и оборудования.

Напомним: 

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Украина, ВРУ, ВР, Рада, Авто, Карантин, Больницы, Коронавирус.
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