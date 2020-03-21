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Обеспечение безопасности и порядка: военные присоединятся к патрулированию населенных пунктов

Обеспечение безопасности и порядка: военные присоединятся к патрулированию населенных пунктов
21:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МОУ

Новости Украины:С завтрашнего дня к обеспечению общественной безопасности и порядка в Украине присоединятся военные ВСУ.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины будут взаимодействовать с правоохранительными органами в обеспечении общественной безопасности и порядка во время карантина.

Об этом говорится в сообщении Управления прессы Министерства обороны Украины.

"В рамках проведения ограничительно-карантинных мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения в Украине коронавирусной инфекции, для поддержания общественной безопасности и порядка, с 22 марта в населенных пунктах и военных гарнизонах начнется совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, которые будут действовать во взаимодействия с работниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что командованием военных гарнизонов ВС Украины приняты исчерпывающие меры по обеспечению личного состава, который будет привлекаться к патрулированию, средствами защиты, антисептическими и дезинфицирующими веществами.

Напомним: 

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Минобороны, ВСУ, Коронавирус.
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