Мокрый снег, дождь и ветер: в Украину идет резкое похолодание

Новости Украины:В связи с вторжением арктического воздуха в Украине ожидается ощутимое снижение температуры.

В ближайшие сутки, 22 марта, в Украине ожидается неустойчивая, влажная и ветреная погода - мокрый снег, на юге и востоке с дождем, сообщает в субботу Укргидрометцентр. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-восточный, 9-14 м/с; на юго-востоке юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью около 0°, в западных областях 1-5° мороза, днём 1-6° тепла; в южной и юго-восточной частях ночью 2-7°, днём 5-10° тепла.

В Карпатах ночью значительный, днем умеренный снег; температура воздуха в течение суток 3-8° мороза.

В Киеве ночью небольшой, днем умеренный мокрый снег; на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью около 0°, днём 2-4° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 22 марта самая высокая температура воздуха днём была 21,5° в 1974г., самая низкая ночью -18,4° в 1942г.

Прогноз погоды на 22 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на воскресенье, 22 марта, в городах Украины:

Ужгород – +3...+5

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +2...+4

Винница – +3...+5

Одесса – +7...+9

Николаев – +5...+7

Херсон – +7...+9

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +2...+4

Сумы – + 3... + 5

Полтава – +3...+5

Днепр – +5...+7

Запорожье – +7...+9

Донецк – +6...+8

Луганск – +5...+7

Харьков – +4...+6

Киев – +2...+4

В понедельник, 23 марта, местами (в западных областях повсюду) небольшой снег. В Украине, кроме юга, на дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывистый.

Температура воздуха ночью 0-5° мороза, на юге местами 1-3° тепла, в северной части страны 3-8° мороза; днём 0-5° тепла, на юге до 8°.

В Карпатах небольшой снег; температура воздуха ночью 8-13°, днём 5-10° мороза.

В Киеве - местами небольшой снег; на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 3-5° мороза, днём 1-3° тепла.

Прогноз погоды на 23 марта, фото: meteo.gov.ua

24-25 марта в Украине сохранится холодная без осадков погода. Температура в южных областях и на Закарпатье ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем 24 марта 4-9° тепла, 25 марта 7-12°; на остальной территории ночью 3-9° мороза, днем 2-8° тепла. В Карпатах ночью 7-12° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве и столичном регионе 24-25 марта холодно, но без осадков. Температура ночью 3-9° мороза, днем 2-8° тепла.

Прогноз погоды на 24 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 25 марта, фото: meteo.gov.ua

В период с 26 по 30 марта в Украине будет сухо. Температура понизится ночью до 3° мороза - 3° тепла, днем до 9-15° тепла (в восточных областях до 6-11°), на юге страны и на Закарпатье ночью до 1-6° тепла, днем до 11-17° тепла.

Прогноз погоды на 26 марта, фото: meteo.gov.ua

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в четверг, 12 марта, в Киеве среднесуточная температура воздуха превысила предыдущее высшее историческое значение 1915г в этот день на 0,4°С и составила +9,2°С, по климатической норме соответствует температуре середины апреля.

Почему зима в Украине была аномально теплой?

Нынешняя зима 2019-2020 годов в Украине была одной из самых теплых за всю историю. Все потому, что холод на Северном полюсе удержало явление под названием "Арктическая осцилляция".

В частности, стойкая область низкого давления над Северным полюсом потянула воздушные потоки на север, удерживая там ветры, которые постоянно окружают полярный регион. В результате возник барьер, который держит холод на месте. Поэтому, сильные морозы не пришли в Европу и в Украину.

Нынешняя зима стала самой теплой за всю историю наблюдений в Европе, опередив предыдущий температурный "рекорд", зафиксированный во время зимы 2015-2016 годов.