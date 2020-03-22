В Украине просят граждан чаще дезинфицировать гаджеты

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине медики настоятельно рекомендуют дезинфицировать гаджеты.

Украинцев призывают чаще дезинфицировать свои гаджеты, ведь это вопрос гигиены.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Обратите, пожалуйста, все внимание на свои гаджеты. Мы сейчас увеличили использование антисептиков, часто моем руки, но забываем протирать эти гаджеты, которые кладем на те же раковины когда моем руки. После того, как помыли руки, берем тот же самый грязный телефон. Поэтому вопрос обработки гаджетов это вопрос нашей личной гигиены", - сказал Ляшко.

Напомним: