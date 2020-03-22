В Украине просят граждан чаще дезинфицировать гаджеты

Украинцев призывают чаще дезинфицировать свои гаджеты, ведь это вопрос гигиены.
Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
"Обратите, пожалуйста, все внимание на свои гаджеты. Мы сейчас увеличили использование антисептиков, часто моем руки, но забываем протирать эти гаджеты, которые кладем на те же раковины когда моем руки. После того, как помыли руки, берем тот же самый грязный телефон. Поэтому вопрос обработки гаджетов это вопрос нашей личной гигиены", - сказал Ляшко.
Напомним:
Власти Северной Македонии объявили о введении комендантского часа по всей стране в ночное время для предотвращения распространения нового коронавируса.
Турция не будет применять санкций к украинским гражданам, которые из-за форс-мажорных обстоятельств, в частности, прекращения авиасообщения, нарушили срок пребывания на территории страны.
В Румынии в воскресенье утром подтвердили первую смерть от коронавируса: скончался 67-летний мужчина, приехавший из Франции.
Количество случаев коронавируса в Чехии выросло до 1047 по состоянию на утро воскресенья, за последние сутки подтверждено 158 новых случаев.
За последние сутки в Турции подтверждено 277 новых случаев заражения коронавирусом, 21 человек умер.