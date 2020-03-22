Дополнительный поезд: Как будет проходить эвакуация украинцев из Польши

Спецпоезд Интерсити+ Пшемысль-Киев для эвакуации наших граждан из Польши отправится из Пшемысля 23 марта в 15:50 и прибудет в Киев в 23:59.
Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в Telegram.
"Назначен еще один спецпоезд Интерсити+ Пшемысль-Киев для эвакуации наших граждан из Польши. Поезд №706/705 отправится из Пшемысля 23.03.20 в 15:50 и прибудет в Киев в 23:59. По дороге будет остановка во Львове", - написал Криклий.
Он отметил, что билеты на поезд можно приобрести на сайте Укрзализныци.
Как сообщалось ранее, в целом при содействии украинских дипломатов из Польши в Украину вернулись 22612 украинских граждан, которые эвакуируются из-за угрозы коронавируса и закрытия границ.
Напомним:
Власти Северной Македонии объявили о введении комендантского часа по всей стране в ночное время для предотвращения распространения нового коронавируса.
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Количество случаев коронавируса в Чехии выросло до 1047 по состоянию на утро воскресенья, за последние сутки подтверждено 158 новых случаев.
За последние сутки в Турции подтверждено 277 новых случаев заражения коронавирусом, 21 человек умер.