Ляшко: Поступила информация о 10 новых случаях коронавируса

В понедельник поступила информация о 10 новых случаях коронавируса, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"В понедельник поступила информация о 10 новых случаях коронавируса, мы эту информацию уточняем, завтра утром мы обнародуем официальные данные", - сказал Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.
Как сообщалось, по данным Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на вечер воскресенья в Украине были лабораторно подтверждены 73 случая заболевания:
Напомним:
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