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Ляшко: Поступила информация о 10 новых случаях коронавируса

Ляшко: Поступила информация о 10 новых случаях коронавируса
23:40 Пн, 23 Март 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:В понедельник поступила информация о 10 новых случаях коронавируса.

В понедельник поступила информация о 10 новых случаях коронавируса, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"В понедельник поступила информация о 10 новых случаях коронавируса, мы эту информацию уточняем, завтра утром мы обнародуем официальные данные", - сказал Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

Как сообщалось, по данным Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на вечер воскресенья в Украине были лабораторно подтверждены 73 случая заболевания:

  • в Днепропетровской области - 2;
  • Донецкой - 1;
  • Житомирской - 2 (1 летальный);
  • Ивано-Франковской - 5 (1 летальный), из которых 3 за минувшие сутки;
  • Киеве - 29 (из них 20 выявлено за минувшие сутки);
  • Киевской - 5, из которых 1 за минувшие сутки;
  • Львовской - 2, из которых 1 за минувшие сутки;
  • Тернопольской - 1;
  • Черновицкой - 25 (1 летальный);
  • Черкасской - 1 подтвержден за минувшие сутки.

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Виктор Ляшко, Коронавирус, ЦОЗ.
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