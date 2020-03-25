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Погода в Украине на 25 марта: будет солнечно, но еще морозно

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Погода в Украине на 25 марта: будет солнечно, но еще морозно
08:03 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В среду, 25 марта, во многих регионах ожидается солнечная и сухая погода.

В Украине прохладную и сухую, на юге страны - ветреную погоду в ближайшие сутки будет определять антициклон с центром над Беларусью.

Как сообщает Укргидрометцентр, 25 марта будет без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, на побережье морей около 0°, днем 3-8°, в южной части до 10° тепла; в Карпатах ночью 8-13° днем 2-7° мороза.

В Киеве в среду - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 5-7° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 25 марта самая высокая температура днем была 20,3° в 1921г., самая низкая ночью -14,3° в 1895г.

Прогноз погоды на 25 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз Наталии Диденко

Днем температура воздуха в Украине будет от +3 до +8 градусов тепла, сообщила в фейсбуке Наталья Диденко. Однако ночью похолодает – от 0 до -7 градусов мороза.

Теплее всего будет в Крыму и на Херсонщине – от +7 до +9 градусов. Самую холодную погоду прогнозируют на Львовщине – от +4 до +6 градусов тепла.

Ветер будет северо-восточным – 5 – 10 метров в секунду. В южной части Украины порывы ветра могут достигать штормовых.

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В Киеве 25 марта днем – +5...+7 градусов тепла, а ночью – -3...-5 градусов мороза.

Прогноз погоды на вторник, 25 марта, в городах Украины:

  • Ужгород – +5…+7
  • Львов – +4…+6
  • Ивано-Франковск – +5…+7
  • Тернополь – +4…+6
  • Черновцы – +4…+6
  • Хмельницкий – +5…+7
  • Луцк – +5…+7
  • Ровно – +5…+7
  • Житомир – +5…+7
  • Винница – +5…+7
  • Одесса – +5…+7
  • Николаев – +7…+9
  • Херсон – +7…+9
  • Симферополь – +7…+9
  • Кропивницкий – +6…+8
  • Черкассы – +5…+7
  • Чернигов – +5…+7
  • Сумы – +5…+7
  • Полтава – +6…+8
  • Днепр – +5….+7
  • Запорожье – +7…+9
  • Донецк – +6…+8
  • Луганск – +6…+8
  • Харьков – +6…+8
  • Киев – +5…+7

В четверг, 26 марта, в Украине также без осадков. Ветер восточный и северо-восточный, 5-12 м/с, на юге страны местами порывы 15-20 м/с.

Температуре ночью 0-5° мороза, днем 6-11° тепла (в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем около 0° ), в южной части ночью от 3° тепла до 3° мороза , днем 9-14° тепла.

В Киеве в четверг - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 8-10° тепла.

Прогноз погоды на 26 марта, фото: meteo.gov.ua

В Украине 27-28 марта осадки не прогнозируются. Температура ночью от 4° тепла до 2° мороза, в южной части 1-7° тепла; днем 11-16°, на Закарпатье до 18° тепла.

На Киевщине 27-28 марта без осадков. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 11-16° тепла.

Прогноз погоды на 27 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 28 марта, фото: meteo.gov.ua

В период с 29 по 30 марта в Украине будет сухо. Температура понизится ночью до 3° мороза - 3° тепла, днем до 9-15° тепла (в восточных областях до 6-11°), на юге страны и на Закарпатье ночью до 1-6° тепла, днем до 11-17° тепла.

Прогноз погоды на 29 марта, фото: meteo.gov.ua

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в четверг, 12 марта, в Киеве среднесуточная температура воздуха превысила предыдущее высшее историческое значение 1915г в этот день на 0,4°С и составила +9,2°С, по климатической норме соответствует температуре середины апреля.

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Почему зима в Украине была аномально теплой?

Нынешняя зима 2019-2020 годов в Украине была одной из самых теплых за всю историю. Все потому, что холод на Северном полюсе удержало явление под названием "Арктическая осцилляция".

В частности, стойкая область низкого давления над Северным полюсом потянула воздушные потоки на север, удерживая там ветры, которые постоянно окружают полярный регион. В результате возник барьер, который держит холод на месте. Поэтому, сильные морозы не пришли в Европу и в Украину.

Нынешняя зима стала самой теплой за всю историю наблюдений в Европе, опередив предыдущий температурный "рекорд", зафиксированный во время зимы 2015-2016 годов.

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Погода, Дожди, Укргидрометцентр, Снег, Синоптики, Потепление, Весна, Март, Прогноз погоды, Погода в марте.
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