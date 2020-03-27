Скачать
Пятница, 27.03.2020
Заседание ТКГ: в ОПУ заверяют, что никакие документы подписаны не были
Заседание ТКГ: в ОПУ заверяют, что никакие документы подписаны не были
Карантин в Украине: МАУ вводит спецрейсы для возвращения украинцев домой
Карантин в Украине: МАУ вводит спецрейсы для возвращения украинцев домой
"Сборная коронавируса" из известных футболистов
"Сборная коронавируса" из известных футболистов
Шок-рокер Элис Купер составил список фильмов ужасов для просмотра на карантине (Фото)
Шок-рокер Элис Купер создал список хорроров Netflix на карантин

Коронавирус не обнаружен: команда 25-й антарктической экспедиции готова отправиться в Антарктиду

Коронавирус не обнаружен: команда 25-й антарктической экспедиции готова отправиться в Антарктиду
00:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:У членов 25-й украинской антарктической экспедиции не обнаружили коронавирус.

У членов 25-й украинской антарктической экспедиции не обнаружен коронавирус, и они готовы в ближайшее время продолжать путь на станцию "Академик Вернадский", чтобы сменить своих коллег.

Об этом информирует Национальный антарктический научный центр в Facebook.

"Антарктида остается единственным континентом, свободным от пандемии коронавируса. Очень важно этот статус сохранить. Поэтому по возвращении в Украину с полпути в Антарктиду (из-за отмены авиарейсов и закрытия стран Южной Америки на въезд) всей команде было проведено тестирование методом ПЦР на коронавирус. Результаты были отрицательные, то есть команда здорова и готова продолжать свой путь в Антарктиду в ближайшее время, чтобы сменить 24-ю УАЭ, которая заканчивает работу на станции "Академик Вернадский", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время, пока разрабатываются пути в Антарктиду в условиях пандемии, команда находится в изоляции, где проводит дополнительные тренинги и слаженность.

Ранее из-за пандемии коронавируса украинская команда 25-й антарктической экспедиции, которая ранее отправилась на станцию "Академик Вернадский", не смогла добраться до Антарктиды и вынуждена была вернуться в Киев.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Антарктида, Академик Вернадский, Коронавирус, НАНЦ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Больше не модно: Вещи, о которых лучше забыть этой весной (Фото)
02 Мало кто знает: свойства яиц, которые не всем известны
03 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта
04 Собственный препарат против COVID-19: Украинские ученые поделились результатами тестирования
05 Просто взгляните на картинку и узнайте о своем будущем: минутный тест
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта
Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано 40 заболевших
Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано 40 заболевших
Карантинные меры: Кабмин ограничил посещение городов-спутников АЭС
Кабмин ограничил посещение городов-спутников АЭС
Украинский модельер Иван Фролов за один день пошил 51 защитный костюм для медиков (Фото)
Бренд Frolov присоединился к пошиву защитных костюмов для медработников
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь