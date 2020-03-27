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"Должен заменить советские аналоги": в ВСУ проходят испытания нового миномета

"Должен заменить советские аналоги": в ВСУ проходят испытания нового миномета
01:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Генштабе ВСУ рассказали об испытаниях образцов миномета МП-120.

Украинские военные начали испытания образцов миномета МП-120.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

Отмечается, что испытания проходят на общевойсковом полигоне вблизи поселка Гончаровское в Черниговской области с участием военных специалистов Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники.

"Новый миномет МП-120 калибром 120 мм, разработанный украинскими производителями, должен заменить советские аналоги, которые были на вооружении украинской армии, отечественным продуктом с многочисленными доработками", – говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали, что миномет МП-120 предназначен для уничтожения и подавления навесным огнем живой силы и огневых средств противника, расположенных как открыто, так и в укрытиях полевого типа, на крутых обратных скатах высот, в глубоких лощинах, ущельях и лесах, а также для разрушения окопов, траншей и легких дерево-земляных сооружений.

"Свойства миномета позволяют поддерживать механизированные подразделения в бою, отражать атаки противника днем и ночью", – отметили военные.

Напомним: 

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ВСУ, миномет, МП-120.
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