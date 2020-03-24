Скачать
Вторник, 24.03.2020
МИД: В Украину из-за рубежа уже вернулись более 78 тыс граждан (Фото)
МИД: В Украину из-за рубежа уже вернулись более 78 тыс граждан (Фото)
Мировая эпидемия: Инфицированных COVID-19 уже более 400 тысяч
Мировая эпидемия: Инфицированных COVID-19 уже более 400 тысяч
Уходит эпоха: когда Рафаилов покинет Зарю
Уходит эпоха: когда Рафаилов покинет Зарю
Пройдите тест и узнайте о своих жизненных ценностях
Пройдите тест и узнайте о своих жизненных ценностях

Коронавирус: в ОПУ готовятся к возможным проблемам с питанием в воинских частях

Коронавирус: в ОПУ готовятся к возможным проблемам с питанием в воинских частях
22:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МОУ

Новости Украины:В ОП просят руководителей областей и Киева помочь в/ч на случай возникновения с 25 марта проблем с питанием личного состава из-за эпидемии коронавируса.

В Офисе президента Украины обратились к главам облгосадминистраций и Киевской городской госадминистрации (КГГА), чтобы они были готовы безвозмездно помочь военным частям Вооруженных сил Украины в организации питания личного состава в связи с возможными проблемами из-за эпидемии коронавируса.

Соответствующее письмо направила им заместитель главы Офиса президента Анна Коваленко из-за задержки подписания контрактов с компаниями, которые оказывают услуги по питанию в военных частях.

"Компании, которые должны были предоставлять услуги по питанию в военные части ВСУ, проинформировали Минобороны Украины, что в связи с коронавирусом и, как они считают, "форс-мажором" не в состоянии этого обеспечить. Министерство обороны приняло решение продлить до 31 декабря 2020 года договоры о закупке услуг по питанию, которые действовали в предыдущем году. Подготовили соответствующие изменения в бюджет, утвердили их в Кабмине. Теперь изменения ждут – решения Верховной Рады", - рассказала она агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Коваленко отметила, что по предварительной договоренности с компаниями-поставщиками питания для военных частей, они продолжают это делать за рамками договоров до 25 марта 2020 года.

"Конечно, чтобы обеспечить бесперебойные поставки, были привлечены главы ОГА, чтобы они держали контакт с военными частями, которые дислоцированы в их областях, и в случае необходимости всячески способствовали обороне государства", - указала Коваленко.

МИД: В Украину из-за рубежа уже вернулись более 78 тыс граждан (Фото)

В свою очередь, заместитель министра обороны Алексей Марценюк сообщил агентству, что с поставщиками достигнуты договоренности о поставке питания, а Кабинет министров срочно подал законопроект о продлении договоров 2019 года, который теперь должна рассмотреть Верховная Рада.

"Осознавая категорическую недопустимость срыва питания военнослужащих, командирам в\ч был на основании письма Офиса президента донесен алгоритм взаимодействия с органами местной власти в случае наступления экстренной ситуации", - указал он.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВСУ, Коронавирус, Анна Коваленко, ОПУ, Алексей Марценюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вскрылись новые факты искусственного происхождения коронавируса
02 Пройдите тест и узнайте, что вы умеете делать лучше других
03 Новолуние 24 марта 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день
04 Ефимов день: приметы и обряды 24 марта
05 Ранний симптом заражения коронавирусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новая программа с МВФ: Кабмин внес в Раду обновленный банковский законопроект
Кабмин внес в Раду обновленный банковский проект
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 марта
За прошедший квартал в Украине вырос уровень безработицы
За прошедший квартал в Украине вырос уровень безработицы
Продюсер &quot;Симпсонов&quot; предложил Меган Маркл озвучить одного из персонажей
Продюсер "Симпсонов" предложил Меган Маркл озвучить одного из персонажей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь