Эвакуация украинцев: специальный рейс вылетел из Канады

Новости Украины:В Украину из Канады эвакуировали 274 украинца.

В Украину из Канады эвакуировалось 274 украинца, которые не могли вернуться домой к моменту закрытия границы 16 марта, сообщила пресс-служба украинского посольства в Канаде.

"Украинцы из Канады возвращаются домой. 274 пассажира вылетели рейсом МАУ из Торонто в Киев ", - говорится в сообщении дипведомства в микроблоге Твиттер в ночь на пятницу.

В дипведомстве пожелали украинцам счастливой дороги, а также подчеркнули необходимость самоизоляции в течение 14 дней по прибытию в страну

Українці з Канади повертаються додому. 274 пасажири вилетіли рейсом МАУ з Торонто до Києва. Бажаємо їм щасливої дороги і нагадуємо про обов'язкову самоізоляцію протягом 14 днів після подорожі. #КонсулПоруч #COVID19 pic.twitter.com/J4L0eL1mDQ — UKR Embassy in CAN (@UKRinCAN) March 26, 2020

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