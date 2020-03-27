Эвакуация украинцев: специальный рейс вылетел из Канады

В Украину из Канады эвакуировалось 274 украинца, которые не могли вернуться домой к моменту закрытия границы 16 марта, сообщила пресс-служба украинского посольства в Канаде.
"Украинцы из Канады возвращаются домой. 274 пассажира вылетели рейсом МАУ из Торонто в Киев ", - говорится в сообщении дипведомства в микроблоге Твиттер в ночь на пятницу.
В дипведомстве пожелали украинцам счастливой дороги, а также подчеркнули необходимость самоизоляции в течение 14 дней по прибытию в страну
Українці з Канади повертаються додому. 274 пасажири вилетіли рейсом МАУ з Торонто до Києва.
Бажаємо їм щасливої дороги і нагадуємо про обов'язкову самоізоляцію протягом 14 днів після подорожі. #КонсулПоруч #COVID19 pic.twitter.com/J4L0eL1mDQ
— UKR Embassy in CAN (@UKRinCAN) March 26, 2020
Напомним:
В мире с начала вспышки нового типа коронавируса COVID-19 зарегистрировано более 500 тыс. случаев заражения
В Украине 26 марта по состоянию на 22:00 подтверждено 196 случаев инфицирования коронавирусом
Укрзализныця 27-29 марта выполнит спецрейс по маршруту "Киев - Москва - Киев", которым заберет украинцев из Российской Федерации в связи с карантинными ограничениями.
Министерство иностранных дел Украины обнародовало информацию о том, как изменяются миграционно-визовые формальности пребывания граждан Украины в разных странах мира в связи с пандемией Covid-19.
Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.
Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.