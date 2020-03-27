Украинцам рекомендуют не пользоваться лифтом

Новости Украины:Минрегион рекомендует жителям многоквартирных домов на время карантина не пользоваться лифтом.

Министерство развития громад и территорий рекомендует жителям многоквартирных домов на время карантина не пользоваться лифтом и стараться ходить по лестнице, в противном случае избегать касания кнопок лифтов, дверных ручек без перчаток.

"Ограничьте общение с людьми, которые не проживают совместно с вами. Сегодня есть множество каналов коммуникации, которые позволяют работать и общаться дистанционно. Проводите вечеринки онлайн", - говорится в рекомендациях министерства, которые обнародованы на их сайте.

Также рекомендуется пускать в подъезд только знакомых людей, так как увеличилось количество случаев мошенничества под предлогом проверок или дезинфекции в Киеве.

"На этот период усиливайте мероприятия, и по возможности дезинфицируйте этаж, на котором живете (мойте пол в коридоре, обрабатывайте дезинфектантом ручки дверей, перила лестниц, кнопки лифта и т.д", - говорится в сообщении Минрегиона.

Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.

Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

Штаб по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации намерен пересмотреть карантинные меры.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.