Скачать
Пятница, 27.03.2020
Коронавирусом заболел начальник полиции Киева Крищенко
У начальника полиции Киева Крищенко коронавирус
Катастрофы не будет: в НБУ заверили, что экономика Украины готова к кризису
Катастрофы не будет: в НБУ заверили, что экономика Украины готова к кризису
Первый украинский спортсмен сдал положительный тест на коронавирус
Первый украинский спортсмен сдал положительный тест на коронавирус
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 марта

Украинцам рекомендуют не пользоваться лифтом

Украинцам рекомендуют не пользоваться лифтом
14:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Минрегион рекомендует жителям многоквартирных домов на время карантина не пользоваться лифтом.

Министерство развития громад и территорий рекомендует жителям многоквартирных домов на время карантина не пользоваться лифтом и стараться ходить по лестнице, в противном случае избегать касания кнопок лифтов, дверных ручек без перчаток.

"Ограничьте общение с людьми, которые не проживают совместно с вами. Сегодня есть множество каналов коммуникации, которые позволяют работать и общаться дистанционно. Проводите вечеринки онлайн", - говорится в рекомендациях министерства, которые обнародованы на их сайте.

Также рекомендуется пускать в подъезд только знакомых людей, так как увеличилось количество случаев мошенничества под предлогом проверок или дезинфекции в Киеве.

"На этот период усиливайте мероприятия, и по возможности дезинфицируйте этаж, на котором живете (мойте пол в коридоре, обрабатывайте дезинфектантом ручки дверей, перила лестниц, кнопки лифта и т.д", - говорится в сообщении Минрегиона.

Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.

Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

Штаб по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации намерен пересмотреть карантинные меры.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лифт, Минрегион, Карантин, Многоквартирные дома.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившееся печенье и узнайте особенности Вашего характера
02 Итоги дня 26 марта: Почти 200 больных в Украине и США стали лидером заражения
03 "Это не вирус, который проходит через две недели": в Гарварде дали прогноз по длительности пандемии
04 Чрезвычайная ситуация это не чрезвычайное положение: Зеленский успокоил украинцев
05 Звезда "Крокодила Данди" скончался от коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве увеличилось число больных коронавирусом
В Киеве увеличилось число больных коронавирусом
Кредитные каникулы: в НБУ сообщили детали
Кредитные каникулы: в НБУ сообщили детали
В Испании за сутки от COVID-19 скончались почти 770 человек
В Испании за сутки от COVID-19 скончались почти 770 человек
Минус одна: Google планирует убрать одну из функций в своем браузере
Минус одна: Google планирует убрать одну из функций в своем браузере
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь