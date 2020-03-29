Украина сегодня ночью перешла на летнее время

В ночь на воскресенье, 29 марта, Украина перешла на летнее время.
В 3 часа утра стрелки часов переведены на час вперед.
Напоминаем, порядок исчисления времени на территории Украины определен постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.
Это необходимо для того, чтобы приблизить административное время к солнечному.
Напомним:
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