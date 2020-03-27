Совсем скоро: когда и как Украина переведет стрелки часов

Новости Украины:Ночью на этих выходных, с 28 на 29 марта Украина перейдет на летнее время.

Украина в ночь на воскресенье, 29 марта, перейдет на летнее время. В 3 часа утра стрелки часов будут переведены на час вперед.

Порядок исчисления времени на территории Украины определен постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.

Датой перехода на летнее время ежегодно является последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября при переходе на зимнее время.

Главная причина перевода времени, которая называлась ранее – это экономия электроэнергии. Первыми эту практику освоили англичане, а потом перевод часов стали практиковать и в других странах. Однако со временем экономия стала совершенно незначительная – 1-3%, так как в современном мире кардинально изменилось развитие энергоресурсов.

От перевода часов отказались многие страны, такие как Бразилия, Китай, Япония, Исландия, Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Азербайджан, некоторые штаты США и большинство стран Африки.

В Украине уже несколько раз пытались отказаться от перевода часов и регистрировали различные законопроекты, однако они не получили поддержку. На заседании Европарламента депутаты проголосовали за отмену практики перевода часов, но только с 2021 года. Однако и это было не последнее голосование, а только лишь единая позиция, которая стала основой дискуссии в Европарламенте. Считается, что адаптированным временем для жителей Украины является постоянное зимнее время, а перевод часов на летнее – негативно сказывается на здоровье.

Перевод часов осуществляется для того, чтобы человек мог работать дольше и использовать при этом меньше искусственного освещения По мнению ученых, человеческий организм гораздо легче переносит переход на зимнее время, чем на летнее.

Из-за того, что людям надо вставать на час раньше – это особенно тяжело воспринимается организмом. Часто звучат жалобы на утомляемость, снижение работоспособности, раздражительность и депрессию. Больше всего часовую смену во времени ощущают на себе люди, имеющие проблемы с кровяным давлением и заболевания сердца – им нужно быть особенно внимательными. Болезни сердечно-сосудистой системы и склонность к депрессии — если один из этих случаев ваш, то вы находитесь в группе риска.

Согласно ряду исследований, в первые дни после перевода стрелок резко возрастает количество инфарктов и самоубийств. Первое связано с переменой длительности сна. Избежать опасности можно, попытавшись плавно подстроить свой режим дня под переход на летнее время.

Как легко перейти на летнее время: советы

Свежий воздух

Свежий воздух и регулярные прогулки должны быть неотъемлемой частью здорового образа жизни каждого человека. В условиях, когда возможность выходить из дома ограничена, почаще проветривайте, благо, на улице уже достаточно тепло. Это полезно вне зависимости от того, грядет ли переход на летнее время или человек вообще живет в стране, где стрелки часов никогда не переводят (а есть и такие страны).

Однако когда впереди — смена режима дня, найдите возможность для пеших прогулок. В идеале, это стоит сделать за неделю до перевода стрелок на летнее время. Если нет возможности для прогулки, проветрите и 2−3 раза в день проделайте 15−30-минутную гимнастику.

Ложитесь пораньше

Примерно за неделю до предстоящего перевода часов стоит начать ложиться спать пораньше.

Таким образом ваш организм сможет заранее адаптироваться к переводу часов на летнее время и грядущему сдвигу в распорядке дня.

Снижайте нагрузку

Как бы смешно это не звучало, но постарайтесь избегать стресса и снижать нагрузку на мозг и нервную систему в дни, предшествующие переводу часов, а также в первые недели после него.

Исследователи выяснили, что в первые дни после перевода стрелок на летнее время количество несчастных случаев на производствах возрастает на 5%. Стоит дать организму возможность приспособиться к новому распорядку дня. В особенности это актуально для пожилых людей и тех, кто страдает от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Риск инсультов после перехода на летнее время возрастает на 8%.

Внимание к еде

Постарайтесь не усугублять стресс, который вызывает в организме переход на летнее время, дополнительным стрессом от неправильного питания.

Стоит исключить жирную и острую пищу, есть поменьше сладкого. Поскольку после зимы натуральные овощи с витаминами не сыскать, логично начать принимать витамины в таблетках.

Не садитесь за руль

Вышеупомянутая рекомендация о пеших прогулках отлично сочетается и с рекомендацией не садиться за руль в первые дни после перевода часов на летнее время. Нарушение режима, нехватка сна могут спровоцировать состояние, в котором лучше не управлять машиной. Согласно статистике, в первые дни после перевода часов количество ДТП на дорогах возрастает.

Откажитесь от кофе и алкоголя

Медики также рекомендуют в первые дни после перехода на летнее время отказаться от кофе и алкогольных напитков. Они могут негативно влиять на нервную систему и усугубить стресс от смены распорядка дня.