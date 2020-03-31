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Вторник, 31.03.2020
Бесплатные поезда для медиков: "Укрзализныця" запустила социальную программу
Бесплатные поезда для медиков: "Укрзализныця" запустила социальную программу
Борьба с COVID-19: Германия выделит 150 млн евро для Украины
Борьба с COVID-19: Германия выделит 150 млн евро для Украины
Итальянский футболист поборол коронавирус
Итальянский футболист поборол коронавирус
Google решила провести редизайн интерфейса своего браузера
Google решила провести редизайн интерфейса своего браузера

Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (16.03 – 22.03.2020)

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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (16.03 – 22.03.2020)
19:09 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 23 по 29 марта 2020 года.

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.

23.03.2020 – 29.03.2020

Коронавирус в Украине

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Лев Лещенко, Холостяк, Перевод часов, Заражение, Коронавирус, Надзвичайний стан, Коронавирус в Украине, Холостяк 2020, Хантавирус.
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