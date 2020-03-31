Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (16.03 – 22.03.2020)

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.
23.03.2020 – 29.03.2020
Коронавирус в Украине
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