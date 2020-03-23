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Понедельник, 23.03.2020
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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (16.03 – 22.03.2020)

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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (16.03 – 22.03.2020)
14:39 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 16 по 22 марта 2020 года.

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.

16.03.2020 – 22.03.2020

Коронавирус в Украине

Все новости по теме Коронавируса

Леонид Утесов

Google разместил на стартовой странице своего поисковика дудл, посвященный 125-летию со дня рождения украинского певца, актера и народного артиста СССР Леонида Утесова.

На урок

Игнац Земмельвейс

Google посвятил свой очередной дудл по праву выдающемуся врачу – Игнацу Земмельвейсу. Это венгерский акушер-гинеколог, которого считают основателем асептики и отцом гигиены рук. Тема, как никогда, актуальна сегодня, ведь именно мытье и дезинфекция рук могут в первую очередь спасти человека от заражения коронавирусом Covid-2019.

Метро Киев

Метро в Киеве закрыли 17 марта в 23:00 в связи с угрозой распространения коронавируса.

Венедиктова

Верховная Рада проголосовала за назначение Ирины Венедиктовой генеральным прокурором Украины.

Холостяк 10

Симптоми коронавірусу

Симптоми коронавірусу, розписані по днях

Заражение 2011

Мій клас

ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕРСОНЫ

Леонид Утесов

Google разместил на стартовой странице своего поисковика дудл, посвященный 125-летию со дня рождения украинского певца, актера и народного артиста СССР Леонида Утесова.

Игнац Земмельвейс

Ирина Венедиктова

Сергей Шахов

Это первый украинский политик, у которого зафиксировали коронавирус. Ранее он прибыл из горнолыжного курорта во французских Альпах Куршевеля.

Ліна Костенко

ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ

Заражение

Этот фильм очень похож на нынешнюю ситуацию в мире, но снят был еще в 2011 году.

Бладшот

Холодное сердце 2

Еж Соник

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ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИАЛЫ

Спіймати Кайдаша

Содержанки

Доктор Вера

Жестокий Стамбул

Ветреный

ПОПУЛЯРНЫЕ ТВ-ШОУ

Холостяк 2020

20 марта на телеканале СТБ вышел третий выпуск десятого сезона романтического реалити "Холостяк". На этой неделе проект покинули сразу три участницы.

Евровидение 2020

Международный 65-й песенный конкурс перенесли на 2021 год.

Голос країни 10 сезон

Від пацанки до панянки 2020

МастерШеф. Професіонали 2 сезон

Читайте: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (09.03 – 15.03.2020)

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Все по теме:

Google, Евровидение, Холостяк, Гугл, Коронавирус, Гугл тренд, Коронавирус в Украине, Холостяк 2020, Леонид Утесов, Игнац Земмельвейс, Метро Киев.
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