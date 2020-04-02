Срок жизни COVID-19 в организме человека: Ученые назвали самый длительный срок

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в мире, медики определили как долго заболевание может "жить" в теле человека.

В Китае пациент с коронавирусом оставался зараженным на протяжении 50 дней, при этом у него практически не было тяжелых симптомов, однако, все это время он являлся переносчиком инфекции.

Об этом сообщает польское издание Interia со ссылкой на исследователей Военно-медицинского университета в Чунцине, больницы № 967 и Генеральной больницы китайской армии в Ухане.

Китайские медики обеспокоены его историй болезни, так как случай является уникальным. По их мнению, вирус и организм человека прожили в симбиозе много дней. Это значит, что коронавирус может мутировать: вызывать меньше симптомов, но жить дольше.

Отмечается, что среднее время жизни коронавируса у вылеченных пациентов составляет примерно 20 дней. Самый длительный срок – 37 дней.

Мужчину удалось вылечить только после того, как ему перелили плазму крови других людей, выздоровевших от коронавируса.

Напомним:

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

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