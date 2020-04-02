Пакет "Роды": Государство будет платить роддомам по 8 тысяч за роженицу

Новости Украины:В Украине нацслужба здоровья будет выплачивать родильным домам помощь за каждого рожденного ребенка.

Национальная служба здоровья Украины профинансирует помощь родильным домам в размере 8 тысяч гривен за роженицу.

Об этом сказал директор Департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский во время онлайн-брифинга на платформе Zoom о запуске второй волны медицинской реформы в условиях пандемии.

"В пакет "Роды" входит вся необходимая медицинская помощь женщине и ребенку при физиологических родах. То есть это пребывание в учреждении здравоохранения, это медицинская помощь роженице, это медицинская помощь новорожденному. Тариф на роды на сегодняшний день около 8 тыс. грн. и, по нашим расчетам, этого достаточно для того, чтобы обеспечить достаточное финансирование учреждений здравоохранения, оказывающих помощь роженицам", - сказал Виленский.

Он добавил, что "те мощные роддома, и менее мощные, которые уже имеют контракт с Национальной службой здоровья Украины, по нашим расчетам, они получат гораздо больше денег, чем они получают исторически".

Как известно, с 1 апреля 2020 года стартовал второй этап реформы здравоохранения "Деньги следуют за пациентом" в поликлиниких и больницах. Одним из приоритетных направлений финансирования определена медицинская помощь при родах.

Напомним:

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

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