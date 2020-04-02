Интернет: В Украине запускают новую программу широкополосного доступа к сети

Новости Украины:В Украине прошел запуск новой широкополосной сети доступа в интернет, заявили Минцифры.

В Украине началось построение сетей фиксированного широкополосного доступа к интернету и развитие новейших мобильных технологий.

Об этом Министерство цифровой трансформации Украины сообщает в своем Telegram-канале.

"В Украине началась построение сетей фиксированного широкополосного доступа к интернету и развитие новейших мобильных технологий. Построение сетей ШПД - процесс сложный как с технической, так и с финансовой точки зрения. Задействовано много заинтересованных сторон. Поэтому Минцифри провело общее обсуждение Концепции", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что разработали Концепцию государственной политики в сфере цифровой инфраструктуры, провели консультации с 20 стейкхолдерами, имеющими различные интересы в области телекоммуникаций. Кроме того, на сайте Минцифры более 30 человек заполнили анкеты, где также указали об их интересах. Дополнительно проведены консультации с государственными органами, добавили в Минцифры.

До конца мая планируется подать Концепцию развития цифровой инфраструктуры на утверждение правительства, добавили в ведомстве.

Как сообщалось, физические лица-предприниматели, работающие провайдерами интернета, имеют право на упрощенную систему налогообложения.

Напомним:

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

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