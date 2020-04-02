Производителям антисептиков запретили использовать информацию о коронавирусе для рекламы

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предостерегает производителей от введения в заблуждение потребителей ложной информацией об антисептических свойствах спреев, растворов, гелей и т.д., а также об их способности уничтожать вирусы, в том числе и COVID-19.
Об этом сообщает прессслужба АМКУ.
"Антимонопольный комитет Украины предостерегает производителей от распространения ложной, неполной либо неточной информации об антисептических или дезинфекционных свойствах спреев, растворов, гелей, салфеток и других средств, а также об их способности уничтожать вирусы, в том числе и COVID-19, с целью привлечения потребителей", - сказано в сообщении.
В Комитете отметили, что распространением информации (на упаковках, этикетках, в рекламе, информационных сообщениях и т.д.), которая вводит в заблуждение потребителей, в частности, может считаться:
В случае выявления фактов введения потребителей в заблуждение АМКУ примет все предусмотренные Законом "О защите от недобросовестной конкуренции" меры, в том числе и наложение штрафа в размере до 5% дохода компании за предыдущий год.
В ведомстве напомнили, что министр здравоохранения на встрече с представителями украинских фармацевтических компаний отметил, что в данный момент в Украине процедура регистрации антисептических и стерилизующих средств законодательно заблокирована.
По его словам, правительство Украины только собирается упростить процедуру для борьбы с коронавирусом.
Напомним:
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