Производителям антисептиков запретили использовать информацию о коронавирусе для рекламы

Новости Украины:Украинских производителей антисептиков предостерегают от лжи на этикетках.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предостерегает производителей от введения в заблуждение потребителей ложной информацией об антисептических свойствах спреев, растворов, гелей и т.д., а также об их способности уничтожать вирусы, в том числе и COVID-19.

Об этом сообщает прессслужба АМКУ.

"Антимонопольный комитет Украины предостерегает производителей от распространения ложной, неполной либо неточной информации об антисептических или дезинфекционных свойствах спреев, растворов, гелей, салфеток и других средств, а также об их способности уничтожать вирусы, в том числе и COVID-19, с целью привлечения потребителей", - сказано в сообщении.

В Комитете отметили, что распространением информации (на упаковках, этикетках, в рекламе, информационных сообщениях и т.д.), которая вводит в заблуждение потребителей, в частности, может считаться:

стимулирования потребителей к приобретению продукции путем использования в информации производных от коронавируса/COVID слов и/или визуального изображения вируса ;

; распространение необоснованной информации о способности товара влиять на вирусы, в том числе COVID-19, или повышение иммунитета;

указание свойств средства, не соответствующие информации, содержащейся в технологической документации;

отсутствие или недостаточное количество действующего вещества в составе средства;

распространение ложной информации о времени эффективного действия, минимально необходимого количества средства и тому подобное;

и тому подобное; распространение информации, что средство обезвреживает конкретный процент бактерий (95%, 99%, 99,9% и т.д.), если соответствующие испытания не проводились ;

; отсутствие разрешительных документов, предоставленных уполномоченными органами.

В случае выявления фактов введения потребителей в заблуждение АМКУ примет все предусмотренные Законом "О защите от недобросовестной конкуренции" меры, в том числе и наложение штрафа в размере до 5% дохода компании за предыдущий год.

В ведомстве напомнили, что министр здравоохранения на встрече с представителями украинских фармацевтических компаний отметил, что в данный момент в Украине процедура регистрации антисептических и стерилизующих средств законодательно заблокирована.

По его словам, правительство Украины только собирается упростить процедуру для борьбы с коронавирусом.

Напомним: