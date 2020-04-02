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Производителям антисептиков запретили использовать информацию о коронавирусе для рекламы

Производителям антисептиков запретили использовать информацию о коронавирусе для рекламы
22:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:Украинских производителей антисептиков предостерегают от лжи на этикетках.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предостерегает производителей от введения в заблуждение потребителей ложной информацией об антисептических свойствах спреев, растворов, гелей и т.д., а также об их способности уничтожать вирусы, в том числе и COVID-19.

Об этом сообщает прессслужба АМКУ.

"Антимонопольный комитет Украины предостерегает производителей от распространения ложной, неполной либо неточной информации об антисептических или дезинфекционных свойствах спреев, растворов, гелей, салфеток и других средств, а также об их способности уничтожать вирусы, в том числе и COVID-19, с целью привлечения потребителей", - сказано в сообщении.

В Комитете отметили, что распространением информации (на упаковках, этикетках, в рекламе, информационных сообщениях и т.д.), которая вводит в заблуждение потребителей, в частности, может считаться:

  • стимулирования потребителей к приобретению продукции путем использования в информации производных от коронавируса/COVID слов и/или визуального изображения вируса;
  • распространение необоснованной информации о способности товара влиять на вирусы, в том числе COVID-19, или повышение иммунитета;
  • указание свойств средства, не соответствующие информации, содержащейся в технологической документации;
  • отсутствие или недостаточное количество действующего вещества в составе средства;
  • распространение ложной информации о времени эффективного действия, минимально необходимого количества средства и тому подобное;
  • распространение информации, что средство обезвреживает конкретный процент бактерий (95%, 99%, 99,9% и т.д.), если соответствующие испытания не проводились;
  • отсутствие разрешительных документов, предоставленных уполномоченными органами.

В случае выявления фактов введения потребителей в заблуждение АМКУ примет все предусмотренные Законом "О защите от недобросовестной конкуренции" меры, в том числе и наложение штрафа в размере до 5% дохода компании за предыдущий год.

В ведомстве напомнили, что министр здравоохранения на встрече с представителями украинских фармацевтических компаний отметил, что в данный момент в Украине процедура регистрации антисептических и стерилизующих средств законодательно заблокирована.

По его словам, правительство Украины только собирается упростить процедуру для борьбы с коронавирусом.

Напомним: 

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АМКУ, Коронавирус, Антисептики.
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