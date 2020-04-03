Радуцкий: Индия будет поставлять в Украину три наименования медпрепаратов

Украина договорилась о поставке из Индии трех наименований препаратов, которые используются для лечения пациентов с COVID-19, сообщил глава комитета Верховной Рады по здоровью нации, медпомощи и медстрахованию Михаил Радуцкий.
"Удалось договориться с индийскими партнерами по поставкам в Украину трех наименований препаратов", - написал он на своей странице в сети Фейсбук в четверг.
Радуцкий не уточнил, о каких препаратах идет речь.
Также Радуцкий сообщил, что пять украинских фармацевтичеких компаний готовы производить лекарственные средства, продемонстрировавшие эффективность в лечении COVID-19.
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