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Радуцкий: Индия будет поставлять в Украину три наименования медпрепаратов

Радуцкий: Индия будет поставлять в Украину три наименования медпрепаратов
00:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Украина договорилась о поставке из Индии трех наименований препаратов от COVID-19.

Украина договорилась о поставке из Индии трех наименований препаратов, которые используются для лечения пациентов с COVID-19, сообщил глава комитета Верховной Рады по здоровью нации, медпомощи и медстрахованию Михаил Радуцкий.

"Удалось договориться с индийскими партнерами по поставкам в Украину трех наименований препаратов", - написал он на своей странице в сети Фейсбук в четверг.

Радуцкий не уточнил, о каких препаратах идет речь.

Также Радуцкий сообщил, что пять украинских фармацевтичеких компаний готовы производить лекарственные средства, продемонстрировавшие эффективность в лечении COVID-19.

Напомним: 

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Индия, Медикаменты, Михаил Радуцкий, Коронавирус.
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