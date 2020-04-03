Минздав: Украину ждет пиковый рост больных коронавирусом

Новости Украины:Специалисты ожидают пиковый рост заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине.

Министерство здравоохранения подробно изучает ситуацию с коронавирусом, которая происходит в странах ЕС и ожидает, что в ближайшее время Украину ожидает пиковый рост заболеваемости Covid-19. Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы прогнозируем, что в ближайшее время нас ожидает пиковый рост коронавирусной болезни на территории Украины. Поэтому мы и предлагаем жесткие меры, поскольку наши расчеты показывают, что при введении дополнительных мер по изоляции и ограничения мобильности мы сможем значительно уменьшить количество критических случаев", - сказал он.

Виктор Ляшко отметил, что в Украине таким образом можно значительно уменьшить количество летальных исходов вследствие коронавирусной болезни.

Напомним, что по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине зафиксировано 942 случая заболевания коронавирусом Covid-19.

1 апреля Кабинет министров принял решение об усилении карантина в Украине из-за роста количества больных коронавирусом. В частности, введен запрет на нахождение в общественном месте без маски, а также перемещение группой из более двух человек.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.