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ВОЗ: Европе пока не следует ослаблять карантин

ВОЗ: Европе пока не следует ослаблять карантин
14:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В ВОЗ заявили, что Европе пока не следует ослаблять меры изоляции и карантин.

Для стран Европы еще не настало время ослаблять ограничительные меры, введенные с целью сдержать распространение коронавируса COVID-19, заявил в среду директор европейского отдела Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

"Сейчас не время ослаблять контрмеры. Сейчас время вновь удвоить и утроить наши коллективные усилия, чтобы при полной поддержке общества стремиться к подавлению (коронавируса - ред.)", - приводят западные СМИ его слова, сказанные на пресс-конференции.

В то же время он признал, что в ряде стран наблюдаются "положительные знаки" в отношении ситуации с коронавирусом.

Ранее на этой неделе канцлер Себастьян Курц заявил, что власти с середины апреля планируют начать поэтапное смягчение ограничений в общественной жизни, в частности, разрешить работу магазинов. Канцлер пояснил, что Австрия раньше других приняла ограничительные меры для подавления коронавируса, поэтому может раньше начать выход из кризиса.

Карта коронавируса в Украине и мире 8 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Также стало известно, что власти Чехии рассматривают возможность снятия некоторых ограничительных мер. Так, глава МВД Чехии Ян Гамачек заявил, что предложит для рассмотрения вопрос о снятии запрета для граждан страны на поездки за границу начиная с 14 апреля. Он добавил, что контроль на границах по-прежнему будет действовать. В свою очередь министр здравоохранения страны Адам Войтех указал, что правительство обсудит предложение об открытии некоторых небольших магазинов, в частности, строительных материалов и канцтоваров.

Кроме того, премьер-министр Дании Метте Фредриксен объявила, что детские сады и начальные школы в стране могут возобновить работу 15 апреля. По ее словам, эти учреждения будут открыты, если статистика по ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Дании в ближайшие дни останется стабильной.

Как сообщалось, по состоянию на утро 8 апреля в мире коронавирусной инфекцией заболело почти полтора миллиона человек.

Напомним, по состоянию на 9:30 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 случаев заражения коронавирусом. Данные Центра общественного здоровья гласят, что за сутки было зафиксировано 206 новых случаев. Кроме того, 35 пациентов выздоровели.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Эпидемия, ВОЗ, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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