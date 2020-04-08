Карта коронавируса в Украине и мире 8 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

Коронавирус в Украине

В Украине коронавирусная инфекция Covid-19 (пневмония нового типа) впервые была диагностирована 3 марта 2020 года в Черновцах. 13 марта был зафиксирован первый летальный исход в результате коронавирусной инфекции.

На 8 апреля 2020 в Украине насчитывалось 1668 заразившихся, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев.

Среди умерших процент людей в возрасте от 50 лет составляет 84,6%.

Диагноз COVID-19 подтвержден у 124 детей, а лица в возрасте от 30 лет составляют 81% от всех пациентов с COVID-19.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 8.04.2020

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

По состоянию на утро 7 апреля количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 1462.

Коронавирус в мире

С начала эпидемии коронавируса в мире зарегистрировали 1 430 453 случаев заражения, 82 тысячи смертей и 300 тысяч людей, которые выздоровели после инфицирования.

США пока опережает другие страны по темпам распространения болезни. За сутки там зарегистрировали 33 тысячи новых случаев. За это же время там установили рекордную смертность – 1736 жертв.

Заражение коронавирусом по разным странам на 8.04.2020

За США следует Франция. За сутки там на 11 тысяч увеличилось количество больных и умерших 1417 человек.

В Испании за это время подтвердили 5,2 тысячи новых случаев, в Германии – 4,2 тысячи, в Турции – 3,8 тысяч, в Великобритании – 3,6 тысяч. Италия уже не возглавляет печальное первенство по темпам распространения вируса. За сутки там диагностировали 3 тысячи новых случаев и зафиксировали 604 смерти.

За это время в Испании умерли 704 человека, в Германии – 206, в Турции – 76, в Великобритании – 786 жертв в сутки.

Более 294 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 77,3 тыс.

Из них значительная часть приходится на Италию (16 523), Испанию (13 798) и США (11 773). Четвертое место в мире по числу умерших занимает Франция (8 911), а пятое — Великобритания (5 373).

Фото: worldometers.info/coronavirus

5 апреля Иран (3 872 умерших) стал еще одной страной, которая обогнала по этому показателю Китай (3 331 жертв).

На данный момент на планете более 1 миллиона активных случаев заболевания COVID-19, из них примерно 5% — люди в тяжелом и критическом состоянии.

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