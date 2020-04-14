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Джемилев прокомментировал новые обвинения России

Джемилев прокомментировал новые обвинения России
05:49 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Джемилев отреагировал на новые обвинения России против себя.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев намерен добиваться расширения западных санкций против тех, кто преследует его в России и аннексированном нею Крыму. Так лидер крымскотатарского народа прокомментировал Крым.Реалии информацию следом за Россией, где ему предъявили обвинения, передает УНН.

"Я Полозову (адвокат Джемилева Николай Полозов — ред) сказал, что меня в этом деле больше всего интересует только те, кто задействован (в преследовании лидеров Меджлиса — ред), какие фамилии. Только ради того, чтобы мы в Европейский суд подали, расширили санкционные списки. А так, больше ничего интересного...", — сказал Джемилев.

Ранее управление Следственного комитета России в Крыму 13 апреля предъявило лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву обвинения по трем статьям российского Уголовного кодекса.

Об объявлении обвинения Джемилеву сообщил его адвокат Николай Полозов. По словам адвоката, против Джемилева сейчас используют материалы украинского дела его сына Хайсера.

Ранее Джемилев подтвердил изданию, что в Крыму сотрудники российского Следкома намерены предъявить ему обвинения. Позже его адвокат Николай Полозов сообщил, что Следком перенес дату предъявления обвинений.

В Представительстве президента в АРК назвали "политическим преследованием" российское уголовное дело против Мустафы Джемилева.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года лидерам крымских татар Рефату Чубарову  и Мустафе Джемилеву российские власти запретили въезд на полуостров на пять лет.

20 января 2016 года крымский адвокат Джемиль Темишев сообщил о заочном аресте Мустафы Джемилева по решению подконтрольного России Киевского районного суда в Симферополе. Эту информацию позже подтвердила бывший российский прокурор Крыма Наталья Поклонская.

По информации Темишева, российскими органами Джемилев обвиняется в незаконном пересечении админграницы с Крымом 3 мая 2014 года в Армянске. Российское следствие ссылается на то, что Джемилеву уже был запрещен российскими властями въезд на территорию полуострова.

В МИД Украины осудили заочный арест Мустафы Джемилева российским судом.

Напомним: 

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Россия, Мустафа Джемилев, Оккупированный Крым.
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