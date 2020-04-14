Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 апреля

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 15 апреля.

Великая среда Страстной седьмицы Великого поста

В ночь на среду Господь провел в Вифании. Здесь, в доме Симона прокаженного, в то время, когда в совете первосвященников, книжников и старейшин было уже решено взять Иисуса Христа хитростью и убить Его, некая жена "грешница" возлила драгоценное миро на главу Спасителя и тем уготовала Его на погребение, как судил Сам Он об ее поступке.

Здесь же, в противоположность бескорыстному поступку жены грешницы, родилось в неблагодарной душе Иуды, одного из двенадцати учеников Спасителя, преступное намерение предать беззаконному совету своего Учителя и Господа. Поэтому в церковной службе Великой среды прославляется жена грешница и порицается и проклинается сребролюбие и предательство Иуды.

В день предания Господа на страдания и смерть за грехи наши, когда Он простил грехи жене грешнице, Церковь по совершении часов оканчивает, по древнему обыкновению, чтение молитвы: "Владыко многомилостиве, Господи Иисусе Христе Боже", которою она в продолжение Великого Поста ежедневно, на богослужении повечерия, при приклонении глав и колен предстоящими, ходатайствует пред Богом о даровании нам оставления прегрешений наших. В последний также раз в Великую среду совершается Литургия Преждеосвященных даров, на которой Церковь благовествует о жене, помазавшей Господа миром, и о предательстве Иуды (Мф. 26, 6-16). В Великую среду прекращаются и великие поклоны, творимые при молитве святого Ефрема Сирина: "Господи и Владыко живота моего". После среды постановлено совершать эту молитву до Великого пятка только инокам в келиях. Таким образом, молитва Ефрема Сирина в среду седмицы Сырной начинается, и в среду Страстную оканчивается.

Тит Ледолом

В этот день православная церковь отмечает память преподобного Тита Чудотворца, жившего в 9 веке.

Прозвище "Ледолом" святой Тит получил в народе из-за того, что в его день окончательно вскрываются реки и озера. За этим процессом принято было внимательно наблюдать: если лед утонет, опустится на дно, то нужно готовиться к сложному году. Если полая вода разольется — можно ждать хороших трав и раннего покоса. А если к Титу лед еще не сошел — значит, рыба нынешней весной будет ловиться плохо. Следили на Тита и за птицами. Если закричит перепел — будет много хлеба и много травы.

Называли этот день также Бесхлебицей. Запасы зерна заканчивались, и люди начинали перебиваться с хлеба на квас. По этому поводу говорили: "Было когда-то всякого жита по лопате, а сейчас дожили — ножки съежили"; "У кого ничего, а у нас и пуще того". Несмотря на тяжелые времена, припасенное на посев зерно не трогали. Это было табу: "Корову продай, а поле добрым семенем засевай"; "Сам голодай, а поле зерном не обделяй".

У торговцев же, напротив, эта дата называлась "барыш-день". Они старались отпраздновать его как можно более шумно — это сулило хорошие прибыли в течение всего года.

День экологических знаний

Ежегодно 15 апреля во многих странах мира отмечается День экологических знаний. Он ведет свою историю с 1992 года, когда на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро, где обсуждались проблемы окружающей среды, было подчеркнуто огромное значение экологического образования населения всех стран мира в реализации стратегии выживания и для устойчивого развития человечества.

Основная цель этого праздника – продвижение экологических знаний и формирование экологической культуры населения, информирование общественности о состоянии дел в области экологической безопасности и о состоянии окружающей среды, а также воспитание и подготовка гражданина, умеющего мыслить экологически.

Важность экологического образования в современном мире уже ни у кого не вызывает сомнений и во многих странах является приоритетным направлением обучения и воспитания. Ведь деятельность по формированию экологической культуры населения и бережного отношения к окружающей природной среде – это залог безопасного будущего для всего человечества.

Термин "экология" (от греческого "oikos" – дом, убежище и "logos" – наука, учение) был впервые введен в 1866 году немецким биологом Эрнстом Геккелем. В современном понимании экология – это наука о взаимоотношениях организмов между собой и с окружающей средой. Поэтому, чтобы достичь разумного равновесия между растущими потребностями человечества и оскудевающими возможностями планеты, при этом сохраняя и без того ухудшающееся состояние природы, каждый в наше время должен обладать минимальным набором экологических знаний и способов бережного взаимодействия с окружающим миром.

Международный день культуры

"Культура" в переводе с санскритского дословно означает "почитание света", выражающее стремление к познанию прекрасного, идеалам и самосовершенствованию. Изучать культуру, помнить о ней и оберегать её необходимо постоянно. Ведь именно потребительское отношение к природе, разрушение исторических памятников, кризис духовности в обществе, погоня за материальными ценностями – всё это первейшие признаки бескультурья. А совесть, сострадание, гордость… – эти чувства присущи только человеку, и воспитывать и развивать их можно только с помощью истинной культуры.

Поэтому, чтобы еще раз подчеркнуть важность всех сфер деятельности культурного мира, был учрежден специальный праздник – Международный день культуры (World Day of Culture), который отмечается во многих странах мира ежегодно 15 апреля. Он был учрежден в честь принятия 15 апреля 1935 года международного договора "Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников", который стал известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха.

С инициативой отмечать дату подписания Пакта как Международный день культуры выступила в 1998 году Международная лига защиты культуры, учрежденная за два года до этого Международным центром Рерихов. Это общественная организация, деятельность которой направлена на защиту и преумножение достижений культуры, искусства, науки, религии. Позже также вносились предложения об учреждении данного праздника, и он даже отмечался в ряде стран. В 2008 году по инициативе общественных организаций России, Италии, Испании, Аргентины, Мексики, Кубы, Латвии, Литвы было создано Международное движение за утверждение 15 апреля Всемирным днем культуры под Знаменем Мира. Сегодня данный праздник отмечается в разных странах мира.

Всемирный день искусства

Всемирный день искусства — международный праздник изобразительного искусства, который отмечается ежегодно 15 апреля, начиная с 2012 года.

Всемирный День искусств был учрежден Международной ассоциацией искусств. Эта идея была предложена на 17-й Генеральной Ассамблее в Гвадалахаре, и комитет единогласно одобрил ее. Датой праздника стал день рождения великого итальянского живописца, скульптора, писателя, мыслителя, философа, математика и научного новатора Леонардо да Винчи.

Всемирный День искусства ставит своей целью продвижение ценностей, которые искусство принесло миру с незапамятных времен. Он повышает осведомленность общественности о важности творческой деятельности во всем мире.

Первый Всемирный день искусства отмечался 15 апреля 2012 года. Празднование было поддержано национальными комитетами Международной ассоциации искусств. Национальные комитеты Швеции, Франции, Южной Африки, Словакии и Венесуэлы организовали уличные выставки со скульптурой, картинами, гравюрами и демонстрацией кулинарии в честь Леонардо да Винчи.